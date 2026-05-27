Dziennik Gazeta Prawana logo

Walka o fotel prezydenta Krakowa. Paweł Śliz weźmie udział w wyborach?

oprac. Olga SkórkoOlga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 20:15
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Paweł Śliz
Paweł Śliz/PAP
Paweł Śliz, poseł i szef klubu Polski 2050, sugeruje gotowość do przejęcia sterów w Krakowie po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. W wywiadzie dla Radia ZET polityk podkreślił potrzebę wyboru "prezydenta Krakusa", który realnie słucha mieszkańców. Choć Śliz nie potwierdził jeszcze oficjalnie swojego startu, przyznał, że decyzja w tej sprawie zapadnie w porozumieniu z władzami centralnymi i lokalnymi strukturami partii.

Podczas rozmowy w Radiu ZET Paweł Śliz nakreślił wizję kandydata, jakiego według niego potrzebuje stolica Małopolski. Polityk podkreślił znaczenie więzi z miastem oraz umiejętności słuchania obywateli. Kraków potrzebuje prezydenta Krakusa, kogoś, kto nie tylko słucha, ale słyszy głos mieszkańców – zadeklarował Śliz, zaznaczając przy tym własne pochodzenie.

Poseł nie potwierdził jednoznacznie swojego startu w nadchodzących wyborach. Wyjaśnił w Radiu ZET, że ostateczny ruch zależy od porozumienia wewnątrz ugrupowania. Decyzję podejmą wspólnie władze centralne Polski 2050 oraz lokalni działacze z regionu. Śliz zapewnił, że partia szanuje zdanie swoich krakowskich struktur i nie zamierza go ignorować.

Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa. Są oficjalne wyniki
Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa. Są oficjalne wyniki

Śliz wystartuje w wyborach?

Paweł Śliz przyznał w Radiu ZET, że objęcie stanowiska prezydenta Krakowa w obecnych realiach politycznych to duże wyzwanie. Polityk zwrócił uwagę na skomplikowaną strukturę Rady Miasta, która będzie wymagała od nowego włodarza ponadprzeciętnych zdolności do budowania konsensusu. Mimo trudnej sytuacji, poseł jasno dał do zrozumienia, że bierze pod uwagę możliwość włączenia się do walki o fotel prezydenta.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło Radio ZET
Tematy: prezydentPolska 2050KrakówPaweł Śliz
Powiązane
56. posiedzenie Sejmu X kadencji - dzie? 3
Kraków odwołał prezydenta. Rusza giełda nazwisk. Kto faworytem Polski 2050?
Jacek Strojny
Szykuje się następne referendum. "Nadszedł czas na odwołanie najgorszego prezydenta"
Przemysław Czarnek, Beata Szydło
Przemysław Czarnek po referendum w Krakowie: Odszedł krakowski Tusk
oprac. Olga Skórko
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWalka o fotel prezydenta Krakowa. Paweł Śliz weźmie udział w wyborach? »
Zobacz
|
studentka, uczelnia, studia
Lista najmniej obleganych kierunków studiów. Każdy chętny się dostanie
Nowa Kia K4 kombi złoty kolor przód reflektor
Nowa Kia znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
W Europie powstanie nowy sojusz? Ten pomysł może wywołać panikę na Kremlu
W Europie powstanie nowy sojusz? Ten pomysł może wywołać panikę w Rosji
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj