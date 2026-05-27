Walka o fotel prezydenta Krakowa. Paweł Śliz weźmie udział w wyborach?

Podczas rozmowy w Radiu ZET Paweł Śliz nakreślił wizję kandydata, jakiego według niego potrzebuje stolica Małopolski. Polityk podkreślił znaczenie więzi z miastem oraz umiejętności słuchania obywateli. Kraków potrzebuje prezydenta Krakusa, kogoś, kto nie tylko słucha, ale słyszy głos mieszkańców – zadeklarował Śliz, zaznaczając przy tym własne pochodzenie.

Poseł nie potwierdził jednoznacznie swojego startu w nadchodzących wyborach. Wyjaśnił w Radiu ZET, że ostateczny ruch zależy od porozumienia wewnątrz ugrupowania. Decyzję podejmą wspólnie władze centralne Polski 2050 oraz lokalni działacze z regionu. Śliz zapewnił, że partia szanuje zdanie swoich krakowskich struktur i nie zamierza go ignorować.

Śliz wystartuje w wyborach?

Paweł Śliz przyznał w Radiu ZET, że objęcie stanowiska prezydenta Krakowa w obecnych realiach politycznych to duże wyzwanie. Polityk zwrócił uwagę na skomplikowaną strukturę Rady Miasta, która będzie wymagała od nowego włodarza ponadprzeciętnych zdolności do budowania konsensusu. Mimo trudnej sytuacji, poseł jasno dał do zrozumienia, że bierze pod uwagę możliwość włączenia się do walki o fotel prezydenta.