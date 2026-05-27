Jak podała agencji Reutera, NATO chce utworzyć nową strukturę dowodzenia, która umożliwi szybsze rozmieszczenie wojsk w Łotwie i Estonii jeśli dojdzie do konfliktu z Rosją. Według źródeł agencji te plany są odpowiedzią na nowe uprawnienia prezydenta Rosji Władimira Putina dotyczące użycia armii za granicami państwa.

Korpus do obrony Łotwy i Estonii

Niemcy i Holandia uzgodniły, że Niemiecko-Holenderski Korpus z siedzibą w Münster zostanie przypisany do obrony Łotwy i Estonii - informuje Reuters. Według agencji, europejscy sojusznicy przejmują coraz większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, w reakcji na zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa o wycofaniu 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemiec.

Obecnie siły NATO w trzech krajach bałtyckich oraz północnej Polsce podlegają wielonarodowemu dowództwu z siedzibą w Szczecinie. Zmiany przewidują utworzenie drugiego korpusu, który pozwoli na szybkie i masowe wzmocnienie obrony regionu.

Pretekst do agresji Rosji

Rosyjska Duma Państwowa jednogłośnie uchwaliła ustawę znacząco rozszerzającą uprawnienia Władimira Putina do rozmieszczania sił zbrojnych za granicą - poinformował kilka dni temu "The Moscow Times". Komentatorzy wskazują, że zmiana prawa może służyć jako wygodny pretekst do agresji na państwa ościenne.

Nowe prawo pozwala Putinowi na użycie wojska do "ochrony" obywateli rosyjskich, którym grozi aresztowanie, zatrzymanie lub postępowanie karne za granicą. Decyzja ta budzi poważne zaniepokojenie społeczności międzynarodowej, która widzi w niej próbę stworzenia formalnych podstaw do kolejnych interwencji zbrojnych, a wywiady zachodnie przestrzegały w ostatnim czasie o możliwych scenariuszach wykorzystania nowych uprawnień przez Putina.

Putin nie musi już prosić o zgodę

Zgodnie z nowo przyjętymi regulacjami prezydent Rosji otrzymał prawo do wykorzystania Sił Zbrojnych poza terytorium kraju bez konieczności każdorazowego ubiegania się o osobną zgodę Rady Federacji w sytuacjach uznanych za nagłe. Kluczowym argumentem wprowadzenia zmian ma być konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Rosjanom mieszkającym poza granicami ojczyzny, a także ochrona personelu wojskowego stacjonującego w zagranicznych bazach.