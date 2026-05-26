Wtedy Europa utonie w mroku. Kiedy nastąpi całkowite zaćmienie Słońca 2026?

Kiedy jest całkowite zaćmienie Słońca w 2026 roku?

Najważniejsze wydarzenie astronomiczne roku nastąpi 12 sierpnia 2026 roku (środa). To właśnie wtedy Księżyc idealnie ustawia się w jednej linii między Ziemią a Słońcem, rzucając swój cień na powierzchnię naszej planety. Warto przypomnieć, że w lutym 2026 roku miało już miejsce obrączkowe zaćmienie Słońca (tzw. "pierścień ognia"), jednak było ono całkowicie niewidoczne z Europy. Sierpniowy spektakl z nawiązką zrekompensuje te braki.

Gdzie będzie widoczne całkowite zaćmienie Słońca 12 sierpnia?

Pas całkowitego zaćmienia (tzw. pas całkowitości), czyli obszar, na którym tarcza słoneczna zostanie zasłonięta w 100 proc., przejdzie przez:

Ocean Arktyczny,

Grenlandię,

Islandię (faza maksymalna potrwa tu najdłużej: 2 minuty i 18 sekund),

Hiszpanię (północna i środkowa część kraju oraz Baleary,

Portugalię (północno-wschodni kraniec kraju).

Dla łowców zaćmień z Polski najłatwiej dostępnym celem podróży jest Hiszpania. Cień przejdzie m.in. przez Burgos, León, Saragossę oraz wakacyjne wyspy - Majorkę i Ibizę. W Hiszpanii zjawisko to będzie miało wyjątkowy charakter, ponieważ dojdzie do niego tuż przed zachodem Słońca, bardzo nisko nad horyzontem.

Zaćmienie Słońca 2026 w Polsce. Ile procent tarczy zniknie?

W Polsce nie zobaczymy fazy całkowitej, ale czeka nas bardzo głębokie zaćmienie częściowe. Księżyc zasłoni od 80 proc. do ponad 85 proc. tarczy słonecznej, co jest najlepszym wynikiem od wielu lat. Im dalej na północny zachód kraju (np. Świnoujście, Szczecin, Kołobrzeg), tym faza zaćmienia będzie głębsza i bardziej widowiskowa. W centralnej Polsce i Warszawie tarcza zostanie przesłonięta w około 81-82 proc. Przy tak dużej fazie zauważalne stanie się charakterystyczne, "metaliczne" ochłodzenie światła dziennego.

Dokładne godziny zaćmienia w Polsce (12 sierpnia 2026)

Początek zaćmienia: ok. godz. 19:10 - 19:15 (Księżyc zacznie "nadgryzać" tarczę Słońca).

Maksimum zaćmienia: ok. godz. 20:00 - 20:15 (w zależności od regionu).

Koniec widowiska: Słońce w większości miast w Polsce zachodzi w tym dniu około godziny 20:10 - 20:25, co oznacza, że zajdzie ono za horyzont będąc wciąż częściowo zaćmione.

Jak bezpiecznie oglądać zaćmienie Słońca?

Bezpieczeństwo podczas obserwacji to absolutny priorytet. Ponieważ w Polsce Słońce nie zostanie zasłonięte w 100 proc., patrzenie na nie bezpośrednio - nawet przez chwilę - grozi trwałym uszkodzeniem lub utratą wzroku.

Czym NIE wolno obserwować Słońca

Zwykłymi okularami przeciwsłonecznymi (nawet z filtrem UV)

Zgładzonymi płytami CD/DVD

Kliszami rentgenowskimi

Okopconym szkłem

Co jest bezpieczne

Okulary do zaćmień Słońca posiadające certyfikat ISO 12312-2. Folia Baadera (ND5) - specjalny materiał, który można dociąć i nałożyć na obiektyw aparatu, lornetki lub teleskopu. Szkło spawalnicze o stopniu ochrony minimum DIN 14. Metoda projekcyjna (Camera Obscura) - rzutowanie obrazu Słońca przez małą dziurkę na białą kartkę papieru.

Kolejna szansa na tak głębokie zaćmienie w naszym kraju pojawi się dopiero w lipcu 2027 roku, dlatego warto już teraz zapisać datę 12 sierpnia 2026 w kalendarzu i przygotować odpowiednie filtry do obserwacji.

Zaćmienie Słońca 2026 - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

O której godzinie rozpocznie się zaćmienie Słońca 12 sierpnia 2026 roku? W Polsce zaćmienie częściowe rozpocznie się około godziny 19:10 - 19:15 CEST. Maksimum zjawiska, w zależności od regionu, nastąpi między 20:00 a 20:15 CEST, tuż przed zachodem Słońca.

Czy w Polsce będzie widoczne całkowite zaćmienie Słońca w 2026 roku? Nie, w Polsce 12 sierpnia 2026 roku zobaczymy głębokie zaćmienie częściowe. Księżyc zasłoni od 80% (na południowym wschodzie) do ponad 85 proc. (na północnym zachodzie) tarczy słonecznej.

Gdzie najbliżej Polski można zobaczyć całkowite zaćmienie Słońca? Najbliższym i najłatwiej dostępnym krajem dla mieszkańców Polski jest Hiszpania (północna i środkowa część kraju oraz Baleary). Faza całkowita będzie widoczna także na Islandii oraz Grenlandii.

Ile potrwa całkowite zaćmienie Słońca w 2026 roku? Maksymalny czas trwania fazy całkowitej (gdy Słońce jest w 100 proc. zasłonięte) wyniesie 2 minuty i 18 sekund. Taki spektakl będzie można podziwiać u zachodnich wybrzeży Islandii. W Hiszpanii faza całkowita potrwa od kilkunastu sekund do niespełna 2 minut.

Czy można oglądać zaćmienie Słońca przez zwykłe okulary przeciwsłoneczne? Nie, zwykłe okulary przeciwsłoneczne - nawet te z najsilniejszym filtrem UV - nie chronią wzroku przed promieniowaniem podczerwonym i ultrafioletowym podczas zaćmienia. Do bezpiecznej obserwacji niezbędne są okulary z certyfikatem ISO 12312-2 lub folia Baadera ND5.

Kiedy będzie następne całkowite zaćmienie Słońca widoczne z Polski? Najbliższe całkowite zaćmienie Słońca widoczne bezpośrednio z terytorium Polski nastąpi dopiero 7 października 2135 roku. Jednak już w lipcu 2027 i czerwcu 2030 roku czekają nas kolejne bardzo głębokie zaćmienia częściowe i obrączkowe widoczne z Europy.