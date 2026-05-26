Owca chce być prezydentką Krakowa. Znamy program kandydatki Razem

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 19:59
Aleksandra Owca/PAP
Aleksandra Owca będzie kandydatką Partii Razem w wyborach na prezydenta Krakowa. Współprzewodnicząca Razem zadeklarowała, że jako następczyni odwołanego Aleksandra Miszalskiego doprowadziłaby do regulacji przepisów dotyczących najmu mieszkań oraz powołania programów służących osobom zwolnionym z pracy, studentom i seniorom.

Kandydaturę Owcy ogłosili we wtorek podczas konwencji w Krakowie działacze lokalnych struktur partii, następnie potwierdziła to ona sama w swoim wystąpieniu.

Owca: Kraków jest moim domem. Boli mnie wszystko, co nie działa

Kraków jest moim domem. Boli mnie to wszystko, co w naszym mieście nie działa. I wiem, co trzeba zrobić, żeby zaczęło działać. Dlatego dzisiaj staję przed wami z deklaracją: wystartuję w nadchodzących wyborach na stanowisko prezydenta Krakowa – powiedziała podczas konwencji.

Wśród błędów dotychczasowej władzy miasta wymieniła m.in. brak wsłuchania się w potrzeby mieszkańców, sposób zarządzania komunikacją miejską, rozwój turystyki kosztem mieszkańców, brak mieszkań w zasobach gminy.

Owca: Nasze miasto potrzebuje odważnej wizji w perspektywie 10 lat

Nasze miasto potrzebuje odważnej wizji tego, jaki ma być Kraków za 10 lat, w jakim Krakowie chcemy mieszkać, pracować, w jakim mieście chcemy, żeby dorastały nasze dzieci, starzeli się nasi rodzice. Jakim domem będzie na pokolenia. To jest rola prezydenta Krakowa, to jest rola prezydentki Krakowa – podkreśliła Owca.

Współprzewodnicząca Razem, miejska radna zadeklarowała, że jako prezydentka Krakowa doprowadziłaby do powołania miejskiej instytucji – Krakowskiego Centrum Bezpiecznego Najmu, które miałoby pomóc wynająć mieszkanie w mieście bez pośredników, na podstawie jednolitej miejskiej umowy najmu. Jako kolejne zadanie wskazała utworzenie miejskiego punktu kontaktu dla osób zwolnionych z pracy, gdzie uzyskaliby pierwszą pomoc prawną.

Zapowiedziała też wsparcie dla studentów, w tym uruchomienie miejskiego programu tanich stołówek i programu miejskich akademików. Z myślą o seniorach, osobach z depresją, demencją i zagrożonych samotnością, ich rodzin i opiekunów zostałby powołany program miejski pn. Krakowska Recepta Społeczna.

Owca: Kraków nie jest nagrodą dla polityków zwycięskiej opcji

Podczas konwencji wskazała też na kwestię obsadzania stanowisk w krakowskich instytucjach według klucza partyjnego, stwierdzając, że tego typu praktyki były jednym z powodów organizacji referendum. Kraków nie jest nagrodą dla działaczy politycznych zwycięskiej opcji – mówiła.

Zandberg: Czas na władzę, która będzie z ludźmi, a nie przeciw nim

Współprzewodniczący Razem, poseł Adrian Zandberg pytany przez dziennikarzy o kandydatkę, stwierdził, że otrzyma ona wsparcie nie tylko partii,"„ale i ludzi, którzy widzieli radną stojącą po stronie ludzkich praw". Ocenił, że kampania będzie "bardzo ciekawa".

To jest kampania, w której po raz pierwszy od lat ludzie pokazali czerwoną kartkę władzy, która odwracała się do nich plecami. Może czas w końcu na zmianę i na taką władzę, która będzie z ludźmi, a nie przeciwko ludziom – dodał.

Kim jest Aleksandra Owca?

Aleksandra Owca jest współprzewodniczącą Razem i radną Krakowa. Do rady startowała z listy Łukasza Gibały "Kraków dla mieszkańców"; na początku br. ogłosiła opuszczenie tego klubu i pozostanie radną niezrzeszoną. Z wykształcenia jest radcą prawnym.

Wśród głównych zadań w pracy w samorządzie Owca jako radna wskazuje m.in. konieczność powstrzymania samowolki deweloperów, obronę zagrożonych zamknięciem oddziałów przedszkolnych, walkę z zatrudnianiem w strukturach samorządowych działaczy politycznych bez wymaganych procedur.

W niedzielnym referendum z urzędu prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski (KO). Za odwołaniem go zagłosowało 171 581 mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji. Wynik referendum oznacza przedterminowe wybory prezydenta miasta, które muszą się odbyć w ciągu 90 dni.

