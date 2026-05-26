Nowy test rakietowy Kim Dzong Una. Korea Północna wystrzeliła niezidentyfikowany pocisk

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 07:22
Południowokoreańska armia poinformowała, że Korea Północna wystrzeliła we wtorek niezidentyfikowany pocisk u swoich zachodnich wybrzeży - przekazała agencja Reutera.

Połączone Szefostwo Sztabów Korei Południowej nie podało dalszych szczegółów.

Przed ponad miesiącem, 19 kwietnia, Korea Północna wystrzeliła wiele pocisków krótkiego zasięgu. Pjongjang poinformował wtedy również o przeprowadzeniu testów nowej głowicy kasetowej, przenoszonej przez pocisk balistyczny, a także broni elektromagnetycznej. Analitycy uznali, że było to częścią działań, które mają na celu zademonstrowanie zdolności Korei Północnej do prowadzenia nowoczesnej wojny.

Północnokoreański przywódca Kim Dzong Un oświadczył w marcu, że status jego kraju jako państwa posiadającego broń jądrową nie podlega dyskusjom, a rozbudowa potencjału "odstraszania nuklearnego” w samoobronie jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego.

Władze w Pjongjangu skoncentrowały się na rozwijaniu zdolności jądrowych i rakietowych od czasu, gdy w 2019 r. załamały się rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem, dotyczące potencjału atomowego Korei Płn. - przypomniała agencja AP.

Pjongjang ignoruje Trumpa

Trump wielokrotnie wyrażał chęć powrotu do rozmów z Kimem, ale Pjongjang jak dotąd ignorował te propozycje. Wezwał też Waszyngton do wycofania żądania rozbrojenia nuklearnego Korei Północnej jako warunku wstępnego rozmów - podkreśliła agencja.

Źródło PAP
