Dziennik Gazeta Prawana logo

USA przeprowadziły w Iranie atak "w samoobronie"

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 06:13
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Hormozgan,,Iran,9,Mar,2026:the,United,States,Fired,Upon,An
USA przeprowadziły uderzenia "w samoobronie"/Shutterstock
Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało w poniedziałek o przeprowadzeniu uderzeń "samoobronie” na południu Iranu. Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i łodzie, które próbowały stawiać miny - podało dowództwo.

Siły amerykańskie przeprowadziły ataki w samoobronie w Iranie

Siły amerykańskie przeprowadziły dziś ataki w samoobronie w południowym Iranie, aby chronić nasze wojska przed zagrożeniami ze strony sił irańskich - oświadczył rzecznik CENTCOM kpt Tim Hawkins. Jak dodał, wśród celów były stanowiska wyrzutni rakietowych oraz irańskie łodzie próbujące rozmieścić miny.

Trump stawia ultimatum. "Iran ma 2-3 dni, byłem o godzinę od wydania rozkazu"
Trump stawia ultimatum. "Iran ma 2-3 dni, byłem o godzinę od wydania rozkazu"

Amerykańskie wojsko będzie bronić sił USA, jednocześnie zachowując powściągliwość w trakcie zawieszenia broni - podkreślił rzecznik dowództwa, odpowiadającego za amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie.

Wysoki rangą przedstawiciel władz USA powiedział stacji Fox News, że dwie irańskie łodzie zostały przyłapane na stawianiu min w cieśninie Ormuz. Obie jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zostały zniszczone. Uderzono także w wyrzutnię rakiet ziemia-powietrze w mieście Bandar-e Abbas, namierzającą amerykańskie samoloty. To były uderzenia defensywne - zapewnił.

Źródła podkreśliły, że ostrzały nie oznaczają końca rozejmu. Ataki już zakończono.

Było słychać eksplozje

Wcześniej agencje informacyjne relacjonowały, że w pobliżu cieśniny Ormuz, w okolicy miasta Bandar-e Abbas na południu Iranu słychać było eksplozje.

Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. W czasie trwającego od 8 kwietnia rozejmu dochodziło już wcześniej do wymiany ognia - przypomniała CNN.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: IranUSAatak
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUSA przeprowadziły w Iranie atak "w samoobronie" »
Zobacz
|
Policjanci kontrolują kierowcę i wyposażenie samochodu
Od 1 czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Decyzja zapadła, zostało mało czasu
Nowa Toyota Land Cruiser FJ jedzie przez wodny bród w lesie, widoczny przód auta z napisem Toyota i Land Cruiser na tablicy rejestracyjnej
Cena nowej Toyoty pokazuje, jak daleko odjechał polski rynek. Ile kosztuje?
Manchester United będzie bił się o Roberta Lewandowskiego. Zielone światło dla Polaka
Manchester United będzie bił się o Roberta Lewandowskiego. Zielone światło dla Polaka
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj