Polski generał: Nasze granice są skutecznie chronione dzięki AI

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 15:13
Generał Tomasz Zybiński/PAP Archiwalny
"Polskie granice są skutecznie chronione dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, kamer oraz detektorów ruchu" – uważa komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej gen. Tomasz Zybiński. Dodaje, że technologia odciąża funkcjonariuszy, jednak kluczowa pozostaje służba patrolowa i znajomość terenu.

Szef podkarpackiej formacji, który uczestniczył w odbywającym się w Jasionce Kongresie Bezpieczeństwo Polski, podkreślił, że proces uszczelniania granicy państwowej się nie kończy, bo następuje ciągły rozwój nowych technologii.

Polski generał: Technologia pomaga nam uszczelniać i zabezpieczać granicę

Staramy się tę technologię wykorzystywać po to, żeby tę granicę uszczelnić i zabezpieczyć, odciążyć funkcjonariuszy od prewencyjnego działania na linii granicy państwowej, a doprowadzić do tego, żeby ta technologia nam pomagała w identyfikacji zagrożeń – wyjaśnił gen. Zybiński Polskiej Agencji Prasowej.

Dodał, że formacja wykorzystuje obecnie systemy zintegrowane, na które składają się m.in. drony, kamery, detektory ruchu, wieże i pojazdy obserwacyjne oraz sztuczna inteligencja. Pełne zabezpieczenie technologiczne funkcjonuje w miejscach, gdzie występuje największe zagrożenie.

Polski generał: Powstał pierwszy w kraju odcinek granicy chroniony barierą elektroniczną

Komendant zaznaczył, że na terenie oddziału powstał pierwszy w kraju odcinek granicy chroniony barierą elektroniczną. Gen. Zybiński podkreślił, że nowe rozwiązania techniczne muszą być jednak stale dopasowywane do specyfiki górskiego terenu Bieszczadów.

Jak zaznaczył, pozyskane z urządzeń cyfrowych informacje pozwalają na szybką zmianę zadań i sprawne zatrzymywanie osób nielegalnie przekraczających granicę. Dzięki temu możemy skierować wolne siły do kontroli ruchu drogowego oraz weryfikacji legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w strefie nadgranicznej – dodał.

Polski generał: Funkcjonariusze i tak muszą w sposób tradycyjny patrolować granicę

Gen. Zybiński zaznaczył jednocześnie, że systemy elektroniczne nie zastąpią w pełni człowieka, a służba patrolowa jest niezbędna m.in. ze względu na ryzyko awarii technologii lub braku zasilania.

Funkcjonariusze i tak muszą w sposób tradycyjny patrolować granicę. Nie z taką intensywnością jak dawniej, bo takiej potrzeby nie ma, ale te patrole muszą być – wskazał komendant.

Dodał, że obok nowoczesnego sprzętu kluczem do skutecznej ochrony pozostaje doskonała znajomość topografii przez strażników.

Trwający od poniedziałku Kongres Bezpieczeństwo Polski zgromadził w Jasionce blisko 4 tysiące uczestników, w tym przedstawicieli administracji rządowej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ekspertów sektora nowych technologii i przemysłu obronnego. Wtorek jest ostatnim dniem trwania wydarzenia.

