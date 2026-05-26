Taki widok może przestraszyć. Leśnicy opublikowali zdjęcia i radzą jak się zachować

dzisiaj, 10:31
Rozpoczął się sezon rojenia pszczół, co oznacza, że podczas spacerów możesz natknąć się na głośną "chmurę" owadów lub skupiska pszczół wiszące na gałęziach drzew. Leśnicy uspokajają: to naturalne zjawisko biologiczne, a owady są w tym czasie wyjątkowo łagodne. Sprawdź, jak bezpiecznie zachować się w kontakcie z rojem i dlaczego nie należy samodzielnie przeganiać pszczół.

Czym jest rójka i dlaczego pszczoły opuszczają ule?

Rojenie to naturalny proces rozmnażania się rodzin pszczelich, który przypada głównie na przełom maja i czerwca. Pszczoły decydują się na ten krok, gdy w ulu robi się zbyt ciasno, a młoda populacja rośnie w szybkim tempie. Wówczas stara matka wraz z częścią rodziny opuszcza gniazdo, by szukać nowego miejsca do życia. Przed wylotem owady pobierają duże zapasy miodu, co sprawia, że mają mnóstwo energii, ale jednocześnie stają się znacznie spokojniejsze – najedzonym pszczołom trudniej jest zgiąć odwłok do użądlenia.

Pszczoły na spacerze. Jak się zachować?

Jeśli zauważysz wiszące na gałęzi lub ścianie budynku grono pszczół, przede wszystkim zachowaj spokój. Leśnicy podkreślają najważniejsze zasady:

  • Nie podchodź blisko do skupiska owadów.
  • Nie używaj wody ani środków chemicznych.
  • Nie rzucaj w stronę roju żadnymi przedmiotami.
  • Jeśli rój znajduje się w miejscu uczęszczanym przez ludzi, skontaktuj się z lokalnym pszczelarzem lub w wyjątkowych sytuacjach ze strażą pożarną.
Dlaczego pszczoły są ważne?

Pszczoły pełnią nieocenioną rolę w naszym ekosystemie. Dzięki ich pracy kwitną łąki, a drzewa i krzewy owocowe wydają plony. Są to owady bardzo pożyteczne, których nie powinno się niszczyć. Pamiętaj, że pszczoły rojowe z natury nie atakują ludzi. Do użądleń dochodzi zazwyczaj w wyniku przypadkowego podrażnienia owada, na przykład gdy ktoś stanie na drodze ich lotu lub gwałtownie się poruszy w ich pobliżu.

Co zrobić w razie użądlenia?

Choć pszczoły rojowe są łagodne, użądlenia mogą się zdarzyć. Jeśli zostaniesz użądlony:

  • Nie zabijaj pszczoły, ponieważ wydzielane przez nią substancje zapachowe mogą przywabić inne osobniki do ataku.
  • Usuń żądło. Zrób to ostrożnie, wydrapując je paznokciem, aby nie wstrzyknąć do rany większej ilości jadu.
  • Zastosuj okład. Możesz użyć roztworu sody oczyszczonej lub przetrzeć miejsce cebulą, pietruszką bądź rabarbarem.
  • Jeśli doszło do wielokrotnych użądleń, użądlenia znajdują się w okolicach głowy lub szyi, bądź jeśli osoba jest uczulona – niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem lub wezwij pogotowie.
