Taki widok może przestraszyć. Leśnicy opublikowali zdjęcia i radzą jak się zachować

Czym jest rójka i dlaczego pszczoły opuszczają ule?

Rojenie to naturalny proces rozmnażania się rodzin pszczelich, który przypada głównie na przełom maja i czerwca. Pszczoły decydują się na ten krok, gdy w ulu robi się zbyt ciasno, a młoda populacja rośnie w szybkim tempie. Wówczas stara matka wraz z częścią rodziny opuszcza gniazdo, by szukać nowego miejsca do życia. Przed wylotem owady pobierają duże zapasy miodu, co sprawia, że mają mnóstwo energii, ale jednocześnie stają się znacznie spokojniejsze – najedzonym pszczołom trudniej jest zgiąć odwłok do użądlenia.

Pszczoły na spacerze. Jak się zachować?

Jeśli zauważysz wiszące na gałęzi lub ścianie budynku grono pszczół, przede wszystkim zachowaj spokój. Leśnicy podkreślają najważniejsze zasady:

Nie podchodź blisko do skupiska owadów.

Nie używaj wody ani środków chemicznych.

Nie rzucaj w stronę roju żadnymi przedmiotami.

Jeśli rój znajduje się w miejscu uczęszczanym przez ludzi, skontaktuj się z lokalnym pszczelarzem lub w wyjątkowych sytuacjach ze strażą pożarną.

Dlaczego pszczoły są ważne?

Pszczoły pełnią nieocenioną rolę w naszym ekosystemie. Dzięki ich pracy kwitną łąki, a drzewa i krzewy owocowe wydają plony. Są to owady bardzo pożyteczne, których nie powinno się niszczyć. Pamiętaj, że pszczoły rojowe z natury nie atakują ludzi. Do użądleń dochodzi zazwyczaj w wyniku przypadkowego podrażnienia owada, na przykład gdy ktoś stanie na drodze ich lotu lub gwałtownie się poruszy w ich pobliżu.

Co zrobić w razie użądlenia?

Choć pszczoły rojowe są łagodne, użądlenia mogą się zdarzyć. Jeśli zostaniesz użądlony: