Aleksander Miszalski przestaje pełnić funkcję prezydenta Krakowa. Miejska Komisja ds. Referendum ogłosiła oficjalne wyniki głosowania, które odbyło się w niedzielę. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego z urzędu zagłosowało aż 171 581 mieszkańców Krakowa, podczas gdy przeciwko opowiedziało się zaledwie 3 631 osób. Frekwencja w tym głosowaniu osiągnęła 29,99 proc., co pozwoliło przekroczyć wymagany próg 26,98 proc. (158 555 osób). Tym samym referendum uznaje się za ważne i skuteczne.

Co czeka Kraków w najbliższym czasie?

Odwołanie Aleksandra Miszalskiego uruchamia procedurę wyborów przedterminowych. Zgodnie z prawem, Prezes Rady Ministrów zarządzi nowe głosowanie, które powinno odbyć się w terminie do 90 dni. Do czasu wyłonienia nowego prezydenta, miastem zarządzać będzie osoba wskazana przez premiera.

Stanisław Kracik komisarzem. Premier potwierdził

Komisarzem ma zostać Stanisław Kracik. Donald Tusk powietrdził te informację podczas posiedzenia Rady Ministrów. TVN24 poinformował o tym jako pierszy.

Stanisław Kracik dotychczas pełnił funkcję wiceprezydenta Krakowa. Jest związany z Koalicją Obywatelską. Urodził się w 1950 roku. Był burmistrzem Niepołomic i wojewodom małopolskim. Zasiadał też jako radny w sejmiku małopolskim.