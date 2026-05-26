Dziennik Gazeta Prawana logo

To on zostanie komisarzem Krakowa. Donald Tusk potwierdził

Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 10:34
[aktualizacja 40 minut temu]
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Stanisław Kracik
To on zostanie komisarzem Krakowa. Donald Tusk potwierdził/East News
W niedzielnym referendum Krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego. Stanisław Kracik, wiceprezydent miasta, ma zostać komisarzem do czasu wyboru nowego prezydenta. Te informacje podczas posiedzenia Rady Ministrów potwierdził premier Donald Tsuk.

Aleksander Miszalski przestaje pełnić funkcję prezydenta Krakowa. Miejska Komisja ds. Referendum ogłosiła oficjalne wyniki głosowania, które odbyło się w niedzielę. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego z urzędu zagłosowało aż 171 581 mieszkańców Krakowa, podczas gdy przeciwko opowiedziało się zaledwie 3 631 osób. Frekwencja w tym głosowaniu osiągnęła 29,99 proc., co pozwoliło przekroczyć wymagany próg 26,98 proc. (158 555 osób). Tym samym referendum uznaje się za ważne i skuteczne.

Co czeka Kraków w najbliższym czasie?

Odwołanie Aleksandra Miszalskiego uruchamia procedurę wyborów przedterminowych. Zgodnie z prawem, Prezes Rady Ministrów zarządzi nowe głosowanie, które powinno odbyć się w terminie do 90 dni. Do czasu wyłonienia nowego prezydenta, miastem zarządzać będzie osoba wskazana przez premiera.

Kraków odwołał prezydenta. Rusza giełda nazwisk. Kto faworytem Polski 2050?
Kraków odwołał prezydenta. Rusza giełda nazwisk. Kto faworytem Polski 2050?

Stanisław Kracik komisarzem. Premier potwierdził

Komisarzem ma zostać Stanisław Kracik. Donald Tusk powietrdził te informację podczas posiedzenia Rady Ministrów. TVN24 poinformował o tym jako pierszy.

Stanisław Kracik dotychczas pełnił funkcję wiceprezydenta Krakowa. Jest związany z Koalicją Obywatelską. Urodził się w 1950 roku. Był burmistrzem Niepołomic i wojewodom małopolskim. Zasiadał też jako radny w sejmiku małopolskim.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Donald TuskKrakówkomisarzStanisław Kracik
Powiązane
56. posiedzenie Sejmu X kadencji - dzie? 3
Kraków odwołał prezydenta. Rusza giełda nazwisk. Kto faworytem Polski 2050?
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTo on zostanie komisarzem Krakowa. Donald Tusk potwierdził »
Zobacz
|
quiz
Quiz z wiedzy ogólnej dla erudytów. Tylko nieliczni zdobywają 10/10
MPK, autobus
Od 1 lipca darmowa komunikacja. Kolejne miasto w Polsce rezygnuje z biletów MPK
Policja kontroluje kierowców
Od 3 czerwca nowe przepisy i kary. Kierowcy muszą się pospieszyć
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj