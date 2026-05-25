Od 1 lipca darmowa komunikacja. Kolejne miasto w Polsce rezygnuje z biletów MPK

Prezydent miasta Arkadiusz Bogucki powiedział, że z warunkiem korzystania z bezpłatnych przejazdów będzie posiadanie karty mieszkańca. Dokument otrzymają osoby rozliczające podatek PIT w Skarżysku-Kamiennej i posiadające zameldowanie w tym mieście. Mieszkaniec musi posiadać także złożoną w mieście deklarację śmieciową. Powiązanie karty z deklaracją ma dodatkowo uszczelnić system opłat.

Nowa siatka połączeń

Wprowadzenie darmowych przejazdów wymaga przygotowania nowej siatki połączeń. Samorząd zdecydował się na tak zwany system taktowy – autobusy mają kursować w stałych, równych odstępach czasu. Ma to uprościć korzystanie z komunikacji i umożliwić pasażerom sprawne przesiadki w dowolnym miejscu na terenie miasta.

W Skarżysku-Kamiennej kursuje obecnie 14 regularnych linii autobusowych. Od lipca sieć połączeń zostanie rozbudowana o ok. 30 tys. wozokilometrów, co ma większym stopniu pozwolić obsłużyć między innymi osiedla peryferyjne.

Koszt bezpłatnej komunikacji

Roczny koszt funkcjonowania bezpłatnej komunikacji oszacowano na kwotę około 1,7 mln zł. Według deklaracji władz miasta bezpłatna komunikacja zacznie obowiązywać od 1 lipca. Prezydent zaznaczył, że równolegle miasto chce inwestować w odnowienie taboru autobusowego.

Skarżysko-Kamienna może być drugi miastem w regionie z bezpłatną komunikacją miejską. Wcześniej, w 2022 roku, na taki krok zdecydowały się Starachowice. Tam również bezpłatne przejazdy autobusami przysługują osobom zamieszkałym w mieście i płacącym w nim podatki, a także ich niepełnoletnim dzieciom. Podstawą do darmowych przejazdów jest posiadanie Starachowickiej Karty Miejskiej.

Według analiz starachowickiego magistratu w 2021 roku z komunikacji skorzystało 1,8 mln osób, natomiast w 2022 roku liczba ta wzrosła do ponad 2,8 mln pasażerów. W kolejnych latach – 2023, 2024 i 2025 – każdego roku przewożonych było ponad 4 mln osób.