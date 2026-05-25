Dziennik Gazeta Prawana logo

Od 1 lipca darmowa komunikacja. Kolejne miasto w Polsce rezygnuje z biletów MPK

oprac. Agnieszka MajAgnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
38 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
MPK, autobus
Od 1 lipca darmowa komunikacja. Kolejne miasto w Polsce rezygnuje z biletów MPK/Shutterstock
Bezpłatna komunikacja miejska ma zacząć obowiązywać w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie) od 1 lipca 2026 r. Projekt zakłada wdrożenie nowej siatki połączeń oraz wprowadzenie karty mieszkańca.

Prezydent miasta Arkadiusz Bogucki powiedział, że z warunkiem korzystania z bezpłatnych przejazdów będzie posiadanie karty mieszkańca. Dokument otrzymają osoby rozliczające podatek PIT w Skarżysku-Kamiennej i posiadające zameldowanie w tym mieście. Mieszkaniec musi posiadać także złożoną w mieście deklarację śmieciową. Powiązanie karty z deklaracją ma dodatkowo uszczelnić system opłat.

Nowa siatka połączeń

Wprowadzenie darmowych przejazdów wymaga przygotowania nowej siatki połączeń. Samorząd zdecydował się na tak zwany system taktowy – autobusy mają kursować w stałych, równych odstępach czasu. Ma to uprościć korzystanie z komunikacji i umożliwić pasażerom sprawne przesiadki w dowolnym miejscu na terenie miasta.

W Skarżysku-Kamiennej kursuje obecnie 14 regularnych linii autobusowych. Od lipca sieć połączeń zostanie rozbudowana o ok. 30 tys. wozokilometrów, co ma większym stopniu pozwolić obsłużyć między innymi osiedla peryferyjne.

Koszt bezpłatnej komunikacji

Roczny koszt funkcjonowania bezpłatnej komunikacji oszacowano na kwotę około 1,7 mln zł. Według deklaracji władz miasta bezpłatna komunikacja zacznie obowiązywać od 1 lipca. Prezydent zaznaczył, że równolegle miasto chce inwestować w odnowienie taboru autobusowego.

Skarżysko-Kamienna może być drugi miastem w regionie z bezpłatną komunikacją miejską. Wcześniej, w 2022 roku, na taki krok zdecydowały się Starachowice. Tam również bezpłatne przejazdy autobusami przysługują osobom zamieszkałym w mieście i płacącym w nim podatki, a także ich niepełnoletnim dzieciom. Podstawą do darmowych przejazdów jest posiadanie Starachowickiej Karty Miejskiej.

Według analiz starachowickiego magistratu w 2021 roku z komunikacji skorzystało 1,8 mln osób, natomiast w 2022 roku liczba ta wzrosła do ponad 2,8 mln pasażerów. W kolejnych latach – 2023, 2024 i 2025 – każdego roku przewożonych było ponad 4 mln osób.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Skarżysko-KamiennaMPKbezpłatna komunikacja
Powiązane
Jacek Strojny
Szykuje się następne referendum. "Nadszedł czas na odwołanie najgorszego prezydenta"
Aleksander Miszalski
Jest pierwsza kandydatka na prezydenta Krakowa. Powołała się na słowa Kaczyńskiego
oprac. Agnieszka Maj
Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraOd 1 lipca darmowa komunikacja. Kolejne miasto w Polsce rezygnuje z biletów MPK »
Zobacz
|
tankowanie auta na stacji Orlen ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 26 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Jacek Strojny
Szykuje się następne referendum. "Nadszedł czas na odwołanie najgorszego prezydenta"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj