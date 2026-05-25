Tak Wielka Brytania chce się bronić w razie III wojny światowej. Wyciekły szczegóły rządowego planu

Weronika Papiernik
dzisiaj, 14:57
Widmo globalnego konfliktu. Wielka Brytania przygotowuje plan masowej mobilizacji
Czy Europie grozi wielki konflikt? Brytyjski resort obrony nie czeka na rozwój wypadków i przygotowuje plany masowej mobilizacji społecznej. Z ujawnionych informacji wynika, że kluczowe obiekty w kraju przejdą pod szczególną ochronę, a armia zamierza stworzyć sieć współpracy z cywilami, by w razie godziny "W" błyskawicznie sformować rezerwę strategiczną.

W obliczu rosnącego napięcia geopolitycznego na świecie, europejskie mocarstwa coraz poważniej podchodzą do kwestii bezpieczeństwa narodowego. Wielka Brytania przygotowuje plan na wypadek wybuchu III wojny światowej. "Brytyjski rząd przygotowuje scenariusze na wypadek globalnego konflikytu" - informuje brytyjski dziennik Express, powołując się na wypowiedzi wysokich rangą przedstawicieli armii i Ministerstwa Obrony. Władze w Londynie mają opracowywać plan zakładający także masową mobilizację cywilów.

Operacja "Fortitude". Kluczowy plan obrony infrastruktury

Brytyjski dziennik informuje, że strategia nosi kryptonim Fortitude (Męstwo) i została ujawniona podczas prac komisji Izby Gmin zajmującej się bezpieczeństwem państwa. Dowódcy armii przedstawili założenia planu zakładającego przygotowanie kraju na sytuację poważnego konfliktu, w tym możliwe ataki na infrastrukturę krytyczną.

W obliczu potencjalnego zagrożenia, kluczowym elementem strategii staje się ochrona obiektów o znaczeniu strategicznym dla funkcjonowania państwa. Generał Paul Griffiths, dowódca Stałego Dowództwa Połączonych Sił Zbrojnych, powiedział, że rząd przygotowuje się do znacznego wzmocnienia ochrony baz wojskowych, elektrowni, zakładów energetycznych oraz kluczowych węzłów transportowych. Jak podkreślił, plan obejmuje również zwiększenie liczby żołnierzy i wykorzystanie cywilnych wolontariuszy w czasie kryzysu lub wojny.

To jest nasza masowa mobilizacja - wyjaśnił Griffiths, cytowany przez brytyjskie media. Dodał, że armia buduje lokalne struktury współpracy ze społeczeństwem, aby w razie zagrożenia szybko zwiększyć wsparcie dla działań obronnych państwa poprzez tzw. rezerwę strategiczną.

Rząd uspokaja, ale procedury są aktualizowane

Informacje o zaangażowaniu cywilów wywołały naturalne pytania o powrót do obowiązkowej służby wojskowej. Brytyjskie Ministerstwo Obrony zapewnia, że obecnie nie ma planów przywrócenia obowiązkowego poboru do wojska. Jednocześnie przedstawiciele rządu przyznają, że trwają szerokie przygotowania na wypadek kryzysu bezpieczeństwa.

Działania operacyjne nie ograniczają się jedynie do struktur stricte militarnych. Damian Johnson, dyrektor ds. bezpieczeństwa wewnętrznego w resorcie obrony, potwierdził, że aktualizowane są plany operacyjne, a inne ministerstwa również otrzymały polecenie przeglądu własnych procedur kryzysowych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora
