Fałszywe alarmy w domach Tomasza Sakiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Zatrzymano trzy osoby

Zatrzymane trzy osoby w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków. Wobec jednej zastosowano areszt - przekazał w środę minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
Minister Kierwiński poinformował w środę w TVN24, że akcja dotycząca fałszywych alarmów, które sprowadzały m.in. na polityków interwencje służb, jest w toku. Zatrzymane są aktualnie trzy osoby. Wobec jednej osoby już jest zastosowany areszt, wobec drugiej jest wniosek aresztowy. Trzecia osoba to świeże zatrzymanie. Będą kolejne zatrzymania, będą kolejne przeszukania - poinformował.
Zatrzymani to "dwudziestolatkowie"
Wyjaśnił, że "„to są historie dotyczące poprzednich dni: Telewizji Republika, pana Tomasza Sakiewicza, pana Jarosława Kaczyńskiego, pana Sławomira Cenckiewicza”. Dodał, że sprawa jest rozwojowa. Szef MSWiA przekazał też, że zatrzymani to "dwudziestolatkowie, to są osoby, które już miały problemy z prawem".
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Marcin Kierwińskialarmy
Powiązane
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraFałszywe alarmy w domach Tomasza Sakiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Zatrzymano trzy osoby »
oprac. Agnieszka Maj
Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni Dziennik.pl
Zobacz
|