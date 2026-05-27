Fałszywe alarmy w domach Tomasza Sakiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Zatrzymano trzy osoby

Minister Kierwiński poinformował w środę w TVN24, że akcja dotycząca fałszywych alarmów, które sprowadzały m.in. na polityków interwencje służb, jest w toku. Zatrzymane są aktualnie trzy osoby. Wobec jednej osoby już jest zastosowany areszt, wobec drugiej jest wniosek aresztowy. Trzecia osoba to świeże zatrzymanie. Będą kolejne zatrzymania, będą kolejne przeszukania - poinformował.

Zatrzymani to "dwudziestolatkowie"

Wyjaśnił, że "„to są historie dotyczące poprzednich dni: Telewizji Republika, pana Tomasza Sakiewicza, pana Jarosława Kaczyńskiego, pana Sławomira Cenckiewicza”. Dodał, że sprawa jest rozwojowa. Szef MSWiA przekazał też, że zatrzymani to "dwudziestolatkowie, to są osoby, które już miały problemy z prawem".