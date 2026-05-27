Ryszard Petru dołączy do rządu. Nominacja czeka już na podpis Donalda Tuska

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 13:49
Ryszard Petru, poseł i przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Deregulacji, dołączy do składu rządu Donalda Tuska. Jak ustaliło RMF FM, polityk klubu Centrum obejmie stanowisko wiceministra rozwoju. Dokumenty nominacyjne trafiły już do kancelarii premiera i czekają na finalny podpis.

Ryszard Petru ma szansę na objęcie funkcji wiceministra rozwoju już w przyszłym tygodniu. Formalności znajdują się na ostatnim etapie – nominacja czeka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na podpis Donalda Tuska. Sam zainteresowany jeszcze niedawno podkreślał w rozmowie z RMF FM, że prowadzone rozmowy na temat obsady stanowisk trwają zbyt długo, ale potwierdził chęć zwiększenia swojego wpływu na decyzje podejmowane w państwie.

"Chcę mieć wpływ na rzeczywistość"

Jako szef sejmowej Komisji do Spraw Deregulacji, Petru aktywnie uczestniczy w procesie legislacyjnym, jednak nie ukrywa ambicji związanych z pracą w strukturach rządowych. Poseł argumentuje, że stanowiska ministerialne traktuje jako narzędzie do wprowadzania realnych zmian w kraju. Jego zdaniem każdy członek koalicji powinien wykorzystywać swój potencjał w miejscu, w którym może najskuteczniej oddziaływać na gospodarkę i prawo.

Nowa wiceszefowa resortu sportu i turystyki

Ryszard Petru nie jest jedynym przedstawicielem klubu Centrum, który otrzymał nowe zadania w administracji rządowej. Zaledwie dzień wcześniej wiceszefową resortu sportu i turystyki została Żaneta Cwalina-Śliwowska. Warto przypomnieć, że klub Centrum uformował się w lutym tego roku, po tym jak grupa posłów opuściła partię Polska 2050.

Źródło RMF FM
