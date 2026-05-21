Czerwona kartka dla rządu? Polacy ocenili gabinet Donalda Tuska

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 16:04
W maju 33 proc. badanych popiera rząd, a 42 proc. jest mu przeciwnych; 35 proc. respondentów jest zadowolonych, że na czele rządu stoi Donald Tusk, niezadowolenie deklaruje 52 proc. - wynika z badania CBOS. Jak zauważyła sondażownia, notowania rządu w stosunku do kwietnia pogorszyły się.

Z sondażu wynika, że obecnie poparcie dla rządu deklaruje 33 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc. względem kwietniowego badania), a 42 proc. (wzrost o 3 pkt proc.) go nie popiera. 21 proc. respondentów deklaruje natomiast obojętność wobec rządzących, co oznacza spadek o 1 pkt proc. w porównaniu do kwietnia. Opcję „trudno powiedzieć” wybrało 4 proc. (bez zmian).

Jak Polacy oceniają działania rządu?

Wyniki działalności rządu pozytywnie ocenia w tej chwili 35 proc. respondentów, co oznacza spadek o 5 pkt proc. względem kwietnia. Negatywną ocenę wystawia rządowi 51 proc. badanych (o 4 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu). Brak sprecyzowanej opinii deklaruje z kolei 14 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.).

35 proc. ankietowanych uważa, że działania gabinetu stwarzają szansę poprawy sytuacji gospodarczej (spadek o 4 pkt proc. w porównaniu z kwietniem). Przeciwnego zdania jest 51 proc. badanych, co daje o 3 pkt proc. więcej niż przed miesiącem. Opinii w tej sprawie nie 14 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.).

Zadowolenie z faktu, że Donald Tusk stoi na czele rządu, wyraża 35 proc. badanych (o 2 pkt proc. mniej niż w kwietniu), a niezadowolenie deklaruje 52 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 3 pkt proc. Brak sprecyzowanej opinii na ten temat wyraża 12 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc.).

Jak wskazuje CBOS, „po kwietniowej poprawie obecnie mamy do czynienia ze spadkiem notowań rządu”. „Pogorszenie dotyczy zarówno uogólnionego stosunku do rządu, jak i wyników jego działalności oraz perspektyw gospodarczych. Zmniejszył się także poziom zadowolenia z osoby premiera” - zauważyła sondażownia.

Badanie zrealizowano w dniach 7-17 maja 2026 roku na próbie liczącej 1041 osób (w tym: 63,6 proc. metodą CAPI, 19,4 proc. – CATI i 17,0 proc. – CAWI).

