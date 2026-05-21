Nie żyje funkcjonariusz SG. Dwie osoby w szpitalu

Nie żyje 19-letni strażnik graniczny

Mężczyźni spożywali w internacie alkohol. Rano w łóżku znaleziono ciało 19-latka. Dwie pozostałe osoby zostały przewiezione do szpitala. Zostało wszczęte śledztwo – przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda.

Prokurator był na oględzinach w miejscu znalezienia zwłok. Czynności wykonywała też policja. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Jutro przeprowadzona zostanie też sekcja zwłok – dodała.

Nieumyślne spowodowanie śmierci

Śledztwo wszczęła Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód, chodzi o art. 155 KK, który dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Alkohol, który spożywali mężczyźni pochodził z legalnego źródła.

Dwaj funkcjonariusze trafili do kliniki PUM przy ul. Broniewskiego.