Nie żyje funkcjonariusz SG. Dwie osoby w szpitalu

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 13:31
[aktualizacja dzisiaj, 14:28]
Nie żyje funkcjonariusz SG. Dwie osoby w szpitalu
"Zmarł funkcjonariusz Straży Granicznej, a dwie osoby trafiły do szpitala" – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Do zdarzenia doszło z poniedziałku na wtorek na terenie jednego z internatów w Szczecinie. Funkcjonariusze byli po służbie.

Nie żyje 19-letni strażnik graniczny

Mężczyźni spożywali w internacie alkohol. Rano w łóżku znaleziono ciało 19-latka. Dwie pozostałe osoby zostały przewiezione do szpitala. Zostało wszczęte śledztwo – przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda.

Prokurator był na oględzinach w miejscu znalezienia zwłok. Czynności wykonywała też policja. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Jutro przeprowadzona zostanie też sekcja zwłok – dodała.

Nieumyślne spowodowanie śmierci

Śledztwo wszczęła Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód, chodzi o art. 155 KK, który dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Alkohol, który spożywali mężczyźni pochodził z legalnego źródła.

Dwaj funkcjonariusze trafili do kliniki PUM przy ul. Broniewskiego.

Źródło PAP
