Zmarł założyciel CNN Ted Turner. Miał 87 lat

Ted Turner zmarł w wieku 87 lat

Założyciel stacji CNN i magnat medialny Ted Turner zmarł w środę w wieku 87 lat - podała stacja CNN. Biznesmen był twórcą pierwszej całodobowej telewizji informacyjnej.

Jak podała w oświadczeniu firma biznesmena Turner Enterprises, zmarł on w niedzielę "w spokoju, otoczony rodziną”. Turner był założycielem CNN, pierwszej całodobowej telewizji informacyjnej, jak i szeregu innych kanałów.

Turner rozpoczął karierę w mediach w wieku 24 lat, przejmując rodzinną firmę reklamową po samobójczej śmierci ojca. Przekształcił potem podupadającą lokalną telewizję w Atlancie w pierwszą superstację telewizji kablowej, zaś w 1980 r. uruchomił CNN, pierwszy kanał informacyjny nadający przez całą dobę - dodając potem kolejne wersje CNN, jak i stacje takie jak Turner Network Television (TNT), Turner Classic Movies (TCM) czy Cartoon Network. Biznesmen znany był z bezpośredniego stylu bycia i kontrowersyjnych wypowiedzi.

"Człowiek Roku"

Jak zaznaczyła CNN, krytycy początkowo drwili z projektu, lecz znaczenie całodobowej telewizji informacyjnej zostało w pełni udowodnione podczas wojny w Zatoce Perskiej w 1990 r., kiedy CNN jako jedyna stacja transmitowała na żywo przebieg konfliktu. W 1991 r. tygodnik „Time” uznał Turnera za Człowieka Roku.

W 1996 r. Turner sprzedał swoje sieci koncernowi Time Warner za blisko 7,5 mld dolarów. Połączenie Time Warnera z AOL w 2000 r. okazało się jedną z największych porażek w historii fuzji korporacyjnych – nowa spółka poniosła rekordową stratę 99 mld dolarów, a Turner stracił dużą część swojej fortuny.

Turner był także filantropem i obrońcą środowiska. W 1997 r. przekazał miliard dolarów na rzecz ONZ, zakładając United Nations Foundation. Był jednym z największych prywatnych właścicieli ziemskich w Ameryce Północnej, dysponując dwoma milionami akrów ziemi. Odegrał też kluczową rolę w ochronie bizonów przed wyginięciem – jego prywatne stado liczyło około 51 tys. sztuk

Przedsiębiorczy duch Teda, jego ambicja twórcza i gotowość do podejmowania ryzyka zmieniły branżę medialną na zawsze - powiedział w oświadczeniu David Zaslav, szef koncernu Warner Bros. Discovery (WBD), obecnego właściciela CNN.

Biznesmena chwalił też prezydent USA Donald Trump, który nazwał go we wpisie na Truth Social „jednym z największych (ludzi) w historii”. Podkreślił jednak, że Turner był „osobiście zdruzgotany” tym, że nowi właściciele „zniszczyli” założoną przez niego stację lewicową ideologią.

Może nowi nabywcy, wspaniali ludzie, będą w stanie przywrócić mu dawną wiarygodność i chwałę - dodał Trump, odnosząc się do przejęcia WBD przez Paramount Skydance, firmę związaną z bliskim mu miliarderem Larrym Ellisonem.

Tak czy inaczej, jeden z Wielkich w Historii Mediów i mój przyjaciel. Zawsze, gdy go potrzebowałem, był przy mnie, zawsze gotowy walczyć o słuszną sprawę! - zakończył prezydent.