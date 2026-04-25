Dziennik Gazeta Prawana logo

Andrzej Olechowski nie żyje. Współzałożyciel PO i jeden z "trzech tenorów" zmarł w wieku 78 lat

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 13:12
[aktualizacja dzisiaj, 13:54]
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Zmarł Andrzej Olechowski – ekonomista, minister finansów w rządzie Jana Olszewskiego oraz minister spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka. Informacje o jego śmierci potwierdził PAP wiceszef MSZ Marcin Bosacki. Olechowski był też współzałożycielem Platformy Obywatelskiej i jednym z "trzech tenorów". Miał 78 lat.

Andrzej Olechowski zmarł dziś w nocy. Wielka Strata – przekazał w sobotę PAP Bosacki.

Andrzej Olechowski – jeden z "trzech tenorów"

Andrzej Olechowski urodził się 9 września 1947 w Krakowie. W 1992 r. był ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a w latach 1993–1995 ministrem spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka. Olechowski to także jeden z "trzech tenorów" – obok Macieja Płażyńskiego i Donalda Tuska – którzy zakładali Platformę Obywatelską.

Andrzej Olechowski – kandydat na prezydenta RP

W 2000 i 2010 r. kandydował na urząd prezydenta RP.

Wykładał m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Teologii Katolickiej oraz Collegium Civitas. Jest autorem publikacji z zakresu gospodarki i polityki zagranicznej.

Pożegnalne słowa od Tuska i Kosiniaka-Kamysza

Do informacji o śmierci Olechowskiego odniósł się premier Donald Tusk. "Odszedł Andrzej Olechowski, polityk, dyplomata, jeden z trzech tenorów Platformy Obywatelskiej. Niech spoczywa w pokoju" – napisał premier na X.

Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na platformie X: "Odszedł Andrzej Olechowski. Były minister finansów i minister spraw zagranicznych. Ekonomista i dyplomata, człowiek głęboko zaangażowany w sprawy państwa. Współtworzył fundamenty polskiej transformacji, zawsze stawiając na odpowiedzialność, dialog i zdrowy rozsądek".

Dodał, że Olechowski pozostanie w pamięci jako ktoś, kto myślał o Polsce w kategoriach dobra wspólnego. "Rodzinie i Bliskim składam wyrazy szczerego współczucia. Niech spoczywa w pokoju" – napisał.

Schetyna: Nie spodziewałem się takiego zakończenia

Senator KO i były szef MSZ Grzegorz Schetyna wspominając Olechowskiego podkreślił w TVN24, że był to człowiek, który nigdy nie odszedł z życia publicznego, choć wycofał się z aktywnej polityki.

On nigdy nie miał takiej partyjnego zacięcia. Zawsze się denerwował, kiedy ktoś go chciał wpisać w jakąś partyjną konstrukcję, czy zależności organizacyjne. Zawsze się przed tym bronił i zawsze był ponad to - powiedział Schetyna.

Jak podkreślił, Olechowski "był to człowiek miły, sympatyczny i bardzo wymagający intelektualnie". Świetny dyskutant, taki poszukujący, zawsze otwarty, szukający porozumienia – dodał Schetyna. Zauważył, że Olechowski był także bardzo zaangażowany w budowanie świadomości obywatelskiej i poszukiwanie najlepszego pomysłu na Polskę.

Tak go będę pamiętał. Będzie nam go ogromnie brakowało – dodał senator KO. Zaznaczył, że wielokrotnie rozmawiał z Olechowskim i choć wiedział, że ostatnie miesiące były trudne, jeżeli chodzi o jego zdrowie, to nie spodziewał się takiego zakończenia.

Rosati: Andrzej odegrał bardzo ważną rolę w okresie transformacji

To był człowiek, który potrafił rozwalić nawet najbardziej ponure towarzystwo – powiedział w TVN24 były poseł i były szef MSZ Dariusz Rosati. Dodał, że przede wszystkim "przebywanie w jego towarzystwie to była uczta duchowa i intelektualna".

Jak podkreślił, Olechowskiego znał z czasów studenckich i już wówczas uważał go za "wybitnie uzdolnionego i inteligentnego człowieka". Zaznaczył, że dalsza droga życiowa Olechowskiego potwierdziła jego zalety z młodości. Andrzej odegrał bardzo ważną rolę w okresie transformacji w naszym kraju dzięki temu, że miał duże doświadczenie międzynarodowe, bo pracował i w ONZ, w Genewie, w Szwajcarii, spędził kilka lat w Nowym Jorku, pracując dla Banku Światowego w Waszyngtonie – wskazał Rosati.

Dodał, że doświadczenie Olechowskiego sprawiło, że był przygotowany do zmiany ustrojowej na początku lat 90., a także sam był ważnym uczestnikiem tych zmian.

Kidawa-Błońska: To on zaprosił mnie do świata polityki

Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa Błońska we wpisie na platformie X przypomniała, że Andrzej Olechowski był współzałożycielem Platformy Obywatelskiej. "Ponad 20 lat temu jego poranny telefon zaprosił mnie do świata polityki" – dodała Kidawa-Błońska. "Będę o tym zawsze pamiętać. Wielka strata. Najbliższym składam wyrazy współczucia" – podkreśliła.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: śmierćpoPlatforma Obywatelskaandrzej olechowski
Powiązane
Anders Fogh Rasmussen
NATO bez USA? "Francja i Wielka Brytania muszą pokierować obroną Europy"
Jarosław Kaczyński
Mocne słowa Kaczyńskiego o klasie politycznej. "Musi nastąpić eliminacja"
Donald Tusk
Słowa Tuska niosą się echem po całym świecie. Jest oświadczenie Białego Domu
Zobacz
|
Kukułka
Przyjemny quiz z polskich ptaków. 20/20 wyłącznie dla orłów
płyta grzewcza
Nowa płyta, niższe rachunki za prąd. Ale jest jeden haczyk
PRL, quiz
Słowa z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/10 tylko dla znawców epoki. Quiz
"For All Mankind"
"Najlepszy serial SF w historii". Prasa rozpisuje się o kosmicznym poziomie
"Franz Kafka"
Głośny polski film w abonamencie. "Najlepsza Holland od lat"
Pieczka
Cytat dnia. Franciszek Pieczka. "Życie jest krótkie, a człowiek..."
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj