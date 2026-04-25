Andrzej Olechowski nie żyje. Współzałożyciel PO i jeden z "trzech tenorów" zmarł w wieku 78 lat

Andrzej Olechowski zmarł dziś w nocy. Wielka Strata – przekazał w sobotę PAP Bosacki.

Andrzej Olechowski – jeden z "trzech tenorów"

Andrzej Olechowski urodził się 9 września 1947 w Krakowie. W 1992 r. był ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a w latach 1993–1995 ministrem spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka. Olechowski to także jeden z "trzech tenorów" – obok Macieja Płażyńskiego i Donalda Tuska – którzy zakładali Platformę Obywatelską.

Andrzej Olechowski – kandydat na prezydenta RP

W 2000 i 2010 r. kandydował na urząd prezydenta RP.

Wykładał m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Teologii Katolickiej oraz Collegium Civitas. Jest autorem publikacji z zakresu gospodarki i polityki zagranicznej.

Pożegnalne słowa od Tuska i Kosiniaka-Kamysza

Do informacji o śmierci Olechowskiego odniósł się premier Donald Tusk. "Odszedł Andrzej Olechowski, polityk, dyplomata, jeden z trzech tenorów Platformy Obywatelskiej. Niech spoczywa w pokoju" – napisał premier na X.

Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na platformie X: "Odszedł Andrzej Olechowski. Były minister finansów i minister spraw zagranicznych. Ekonomista i dyplomata, człowiek głęboko zaangażowany w sprawy państwa. Współtworzył fundamenty polskiej transformacji, zawsze stawiając na odpowiedzialność, dialog i zdrowy rozsądek".

Dodał, że Olechowski pozostanie w pamięci jako ktoś, kto myślał o Polsce w kategoriach dobra wspólnego. "Rodzinie i Bliskim składam wyrazy szczerego współczucia. Niech spoczywa w pokoju" – napisał.

Schetyna: Nie spodziewałem się takiego zakończenia

Senator KO i były szef MSZ Grzegorz Schetyna wspominając Olechowskiego podkreślił w TVN24, że był to człowiek, który nigdy nie odszedł z życia publicznego, choć wycofał się z aktywnej polityki.

On nigdy nie miał takiej partyjnego zacięcia. Zawsze się denerwował, kiedy ktoś go chciał wpisać w jakąś partyjną konstrukcję, czy zależności organizacyjne. Zawsze się przed tym bronił i zawsze był ponad to - powiedział Schetyna.

Jak podkreślił, Olechowski "był to człowiek miły, sympatyczny i bardzo wymagający intelektualnie". Świetny dyskutant, taki poszukujący, zawsze otwarty, szukający porozumienia – dodał Schetyna. Zauważył, że Olechowski był także bardzo zaangażowany w budowanie świadomości obywatelskiej i poszukiwanie najlepszego pomysłu na Polskę.

Tak go będę pamiętał. Będzie nam go ogromnie brakowało – dodał senator KO. Zaznaczył, że wielokrotnie rozmawiał z Olechowskim i choć wiedział, że ostatnie miesiące były trudne, jeżeli chodzi o jego zdrowie, to nie spodziewał się takiego zakończenia.

Rosati: Andrzej odegrał bardzo ważną rolę w okresie transformacji

To był człowiek, który potrafił rozwalić nawet najbardziej ponure towarzystwo – powiedział w TVN24 były poseł i były szef MSZ Dariusz Rosati. Dodał, że przede wszystkim "przebywanie w jego towarzystwie to była uczta duchowa i intelektualna".

Jak podkreślił, Olechowskiego znał z czasów studenckich i już wówczas uważał go za "wybitnie uzdolnionego i inteligentnego człowieka". Zaznaczył, że dalsza droga życiowa Olechowskiego potwierdziła jego zalety z młodości. Andrzej odegrał bardzo ważną rolę w okresie transformacji w naszym kraju dzięki temu, że miał duże doświadczenie międzynarodowe, bo pracował i w ONZ, w Genewie, w Szwajcarii, spędził kilka lat w Nowym Jorku, pracując dla Banku Światowego w Waszyngtonie – wskazał Rosati.

Dodał, że doświadczenie Olechowskiego sprawiło, że był przygotowany do zmiany ustrojowej na początku lat 90., a także sam był ważnym uczestnikiem tych zmian.

Kidawa-Błońska: To on zaprosił mnie do świata polityki

Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa Błońska we wpisie na platformie X przypomniała, że Andrzej Olechowski był współzałożycielem Platformy Obywatelskiej. "Ponad 20 lat temu jego poranny telefon zaprosił mnie do świata polityki" – dodała Kidawa-Błońska. "Będę o tym zawsze pamiętać. Wielka strata. Najbliższym składam wyrazy współczucia" – podkreśliła.