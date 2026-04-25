Mocne słowa Kaczyńskiego o klasie politycznej. "Musi nastąpić eliminacja"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 12:14
Jarosław Kaczyński
Warszawa, 25.04.2026. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas debaty programowej „Myśląc Polska – Alternatywa 2.0 – Gospodarka i Finanse” w stołecznym biurowcu Zebra Tower/PAP
"Przebudowa naszego ustroju jest konieczna dla polskiego rozwoju gospodarczego" – ocenił w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Do tego musimy mieć inaczej zorganizowane państwo i musi nastąpić eliminacja z naszej klasy politycznej tych, którzy nie przestrzegają żadnych reguł, począwszy od przyzwoitego języka" – dodał.

Jarosław Kaczyński zabrał głos podczas zorganizowanej przez PiS konferencji na temat gospodarki i finansów, pod hasłem "Myśląc Polska: Alternatywa 2.0". Podobną nazwę nosiły również większe konwencje tego ugrupowania, które odbywały się w roku 2025, 2019 i 2015. – przygotowano wówczas m.in. założenia programowe PiS przed wyborami parlamentarnymi.

Kaczyński: Musi nastąpić eliminacja

Kaczyński podkreślił, że Polacy potrzebują "dobrego i silnego państwa", które buduje lojalność. Jak ocenił, warunkiem koniecznym do budowy lojalność i respektu jest duma narodowa.

Według lidera PiS, do realizacji tych celów potrzebna jest "zmiany władzy", by ta "nie była w stanie paraliżu", natomiast dla rozwoju gospodarczego konieczna jest "przebudowa ustroju". Do tego musimy mieć inaczej zorganizowane państwo i musi nastąpić eliminacja z naszej klasy politycznej tych, którzy żadnych reguł nie przestrzegają, począwszy od przyzwoitego języka – dodał.

Kaczyński: Konieczna jest przebudowa oświaty

Kaczyński wskazał również, że dla zapewnienia Polsce "gospodarczej przyszłości" konieczne jest zdobycie najważniejszych kwalifikacji w najnowocześniejszych działach gospodarki, takich jak sztuczna inteligencja. Według niego, konieczna jest również przebudowa oświaty w kierunku umocnienia tożsamości i lojalności wobec państwa czy powrót do programu "obudzenia kapitału", który jest w prywatnych przedsiębiorstwach i spółkach skarbu państwa.

Kaczyński: Potrzebna suwerenność informacyjna

Należy także – wskazał – stworzyć przesłanki do "suwerenności informacyjnej", w tym tworzenie chmur obliczeniowych i platform. W tej sferze – jak mówił – "jesteśmy zupełnie uzależnieni od czynników zewnętrznych, co ma rozległe skutki w najróżniejszych dziedzinach".

W ramach cyklu "Myśląc Polska" PiS zorganizowało w ostatnich miesiącach kilka konferencji, poświęconych propozycjom rozwiązań w obszarach takich jak: rolnictwo, ochrona zdrowia, obronność i edukacja.

Źródło PAP
oprac. Piotr Kozłowski
80 proc. absolwentów szkół poległo na tym teście z geografii Polski. 10/10 - dasz radę?
