To już 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Tym razem święto polskiej piosenki potrwa aż cztery dni. Rozpoczęło się w Boże Ciało, 4 czerwca i zakończy w niedzielę, 7 czerwca.
Festiwal Opole 2026. Kto wygrał koncert "Debiuty"?
Pierwszego dnia festiwalu w Opolu 2026 odbył się koncert "Debiuty". Poprowadzili go Gabi Drzewiecka oraz Ralph Kaminski. Nagroda jury im. Anny Jantar w konkursie "Debiuty" została przyznana Karolinie Charko.
Laureatka otrzymała statutetkę Karolinkę oraz 30 tys. złotych. Z kolei nagroda publiczności trafiła do Mai Oleśków. Otrzymała 20 tys. złotych. Nagroda specjalna w wysokości 20 tys. złotych trafiła w ręce zespołu 21 gram.
Festiwal Opole 2026. Kto wystąpił w koncercie "Premiery"?
Drugiego dnia festiwalu w Opolu 2026 odbył się koncert "Premiery". Na scenie zaprezentowało się 10 artystów, którzy wykonali swoje premierowe utwory. Wśród nich byli:
- Kamil Bednarek z Andrzejem Krzywym i Patrycją Markowską
- Michał Wiśniewski
- Kuba Szmajkowski
- Vix.N
- Poparzeni Kawą Trzy
- Maciej Skuba
- Darya i Fabijański
- Krzysztof Iwaneczko
- Sargis
- Jan Piwowarczyk.
Festiwal Opole 2026. Kto wygrał koncert "Premiery"?
Główną nagrodę w koncercie "Premiery" przyznawaną przez jury otrzymał Sargis za utwór "Ziemia". Poza statuetką otrzymał również 35 tys. złotych. Do niego również trafiła nagroda publiczności. oraz 30 tys. złotych.
Nagrodę ZAIKS-u za tekst otrzymał Vix.N za piosenkę "Stara dusza" a za muzykę Krzysztof Iwaneczko wraz z twórcami piosenki "Zatrzymaj się".