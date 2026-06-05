To już 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Tym razem święto polskiej piosenki potrwa aż cztery dni. Rozpoczęło się w Boże Ciało, 4 czerwca i zakończy w niedzielę, 7 czerwca.

Festiwal Opole 2026. Kto wygrał koncert "Debiuty"?

Pierwszego dnia festiwalu w Opolu 2026 odbył się koncert "Debiuty". Poprowadzili go Gabi Drzewiecka oraz Ralph Kaminski. Nagroda jury im. Anny Jantar w konkursie "Debiuty" została przyznana Karolinie Charko.

Laureatka otrzymała statutetkę Karolinkę oraz 30 tys. złotych. Z kolei nagroda publiczności trafiła do Mai Oleśków. Otrzymała 20 tys. złotych. Nagroda specjalna w wysokości 20 tys. złotych trafiła w ręce zespołu 21 gram.

Festiwal Opole 2026. Kto wystąpił w koncercie "Premiery"?

Drugiego dnia festiwalu w Opolu 2026 odbył się koncert "Premiery". Na scenie zaprezentowało się 10 artystów, którzy wykonali swoje premierowe utwory. Wśród nich byli:

Kamil Bednarek z Andrzejem Krzywym i Patrycją Markowską

Michał Wiśniewski

Kuba Szmajkowski

Vix.N

Poparzeni Kawą Trzy

Maciej Skuba

Darya i Fabijański

Krzysztof Iwaneczko

Sargis

Jan Piwowarczyk.

Festiwal Opole 2026. Kto wygrał koncert "Premiery"?

Główną nagrodę w koncercie "Premiery" przyznawaną przez jury otrzymał Sargis za utwór "Ziemia". Poza statuetką otrzymał również 35 tys. złotych. Do niego również trafiła nagroda publiczności. oraz 30 tys. złotych.

Nagrodę ZAIKS-u za tekst otrzymał Vix.N za piosenkę "Stara dusza" a za muzykę Krzysztof Iwaneczko wraz z twórcami piosenki "Zatrzymaj się".