Tak wykorzystują blokadę Cieśniny Ormuz. Ceny wzrosły dziesięciokrotnie

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 11:22
Utrzymująca się od blisko dwóch miesięcy, niemal całkowita blokada Cieśniny Ormuz spowodowała duże zmiany w ruchu statków handlowych. Korzysta na tym Kanał Panamski, w którym cena za przepłynięcie jednego statku wzrosła dziesięciokrotnie – poinformowało radio France Info. Wiele przedsiębiorstw płaci nawet 4 miliony dolarów.

Kraje azjatyckie, najbardziej dotknięte trwającym kryzysem, poszukują nowych dróg morskich i źródeł zaopatrzenia w paliwa płynne, i przedsiębiorstwa transportowe są gotowe płacić za to wysoką cenę.

Dziesięciokrotny wzrost ceny

Cztery miliony dolarów to kwota, którą wiele przedsiębiorstw płaci obecnie za przepłynięcie ich statków przez Kanał Panamski – poinformowała jego administracja. Wcześniej tranzyt jednego statku kosztował średnio 300-400 tys. dolarów, co znaczy, że cena wzrosła około dziesięciokrotnie.

W zwykłych warunkach przez Kanał Panamski przepływa około 6 proc. towarów w handlu światowym.

Blokada Cieśniny Ormuz po ataku USA

USA i Izrael 28 lutego zaatakowały Iran, który w odpowiedzi prowadził uderzenia na państwa Zatoki Perskiej i praktycznie zamknął Cieśninę Ormuz, a USA wkrótce potem zablokowały irańskie porty. Obecnie trwa zawieszenie broni.

Wzrost cen paliw i nawozów

Blokada Ormuzu spowodowała wzrost cen paliw i nawozów na rynkach światowych. Przed wojną przez cieśninę transportowano od 20 do 45 proc. kluczowych środków do produkcji rolno-spożywczej oraz około jedną piątą światowego wolumenu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego

