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Polacy wybrali lidera prawicy. Z kim przegrał Karol Nawrocki?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 08:55
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Polacy wybrali lidera prawicy. Z kim przegrał Karol Nawrocki?/East News
"Kto Twoim zdaniem jest liderem polskiej prawicy?" - takie pytanie usłyszeli ankietowani w sondażu przeprowadzonym na zlecenie "Super Expresu". Zwycięzca pozostawił resztę daleko w tyle. Które miejsce zajął Karol Nawrocki?

Kto jest liderem polskiej prawicy?

Respondentom sondażu przeprowadzonego na zlecenie "Super Expressu" zadano pytanie: "Kto Twoim zdaniem jest liderem polskiej prawicy?".

Wyniki sondażu

Według badanych numerem jeden polskiej prawicy jest prezes PiS Jarosław Kaczyński, którego wskazało 38 proc. Drugie miejsce zajmuje prezydent Karol Nawrocki - wskazało go 19 proc. ankietowanych, a podium zamyka lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun - z wynikiem 5 proc.

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Kto zamyka sondaż na lidera prawicy?

Po 4 proc. respondentów jako lidera prawicy wybrało natomiast byłego premiera Mateusza Morawieckiego i lidera Konfederacji Sławomira Mentzena. Z kolei, odpowiedź "ktoś inny" wskazał 1 proc. ankietowanych, a bez zdania pozostało 29 proc. Badanie przeprowadzono w dniach 28-29 maja na próbie 1057 dorosłych Polaków.

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Źródło PAP
Tematy: Jarosław KaczyńskisondażKarol Nawrockilider prawicy
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Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
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