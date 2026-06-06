Kto jest liderem polskiej prawicy?

Respondentom sondażu przeprowadzonego na zlecenie "Super Expressu" zadano pytanie: "Kto Twoim zdaniem jest liderem polskiej prawicy?".

Wyniki sondażu

Według badanych numerem jeden polskiej prawicy jest prezes PiS Jarosław Kaczyński, którego wskazało 38 proc. Drugie miejsce zajmuje prezydent Karol Nawrocki - wskazało go 19 proc. ankietowanych, a podium zamyka lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun - z wynikiem 5 proc.

Kto zamyka sondaż na lidera prawicy?

Po 4 proc. respondentów jako lidera prawicy wybrało natomiast byłego premiera Mateusza Morawieckiego i lidera Konfederacji Sławomira Mentzena. Z kolei, odpowiedź "ktoś inny" wskazał 1 proc. ankietowanych, a bez zdania pozostało 29 proc. Badanie przeprowadzono w dniach 28-29 maja na próbie 1057 dorosłych Polaków.