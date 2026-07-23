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Ostra awantura w PiS. Matecki uderza w Pawłowską, a ona odpowiada bez ogródek: Idź się napić i zwiedzać dachy

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 12:26
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Dariusz Matecki
Dariusz Matecki/PAP Archiwalny
W Prawie i Sprawiedliwości wrze przed upływem ostatecznego terminu partyjnego ultimatum. Zamiast jedności przed kluczowymi decyzjami, internet zamienia się w pole bitwy. Poseł Dariusz Matecki ostro zaatakował posłankę Monikę Pawłowską, a ta nie pozostała mu dłużna, wywołując prawdziwą burzę w mediach społecznościowych.

W czwartek o północy mija ostateczny termin ultimatum, jakie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości postawiło swoim działaczom. Zgodnie z uchwałą komitetu politycznego, parlamentarzyści muszą złożyć deklarację lojalności i zrezygnować z przynależności do niezależnych stowarzyszeń politycznych – w tym m.in. inicjatywy "Rozwój Plus" powiązanej z Mateuszem Morawieckim.

Sytuacja w partii jest niezwykle napięta, a frakcje wyraźnie ścierają się w mediach społecznościowych. W sam środek tego konfliktu trafiła posłanka Monika Pawłowska, która należy do stowarzyszenia byłego premiera i stała się celem publicznego ataku ze strony posła Dariusza Mateckiego.

Bezpardonowy atak w sieci i zdjęcia ze strajków

Dariusz Matecki publicznie uderzył w partyjną koleżankę, nawołując wyborców z okręgu chełmskiego i zamojskiego, aby nie popierali jej w kolejnych wyborach. Poseł zamieścił w sieci wpis opublikowany na platformie X, w którym odradził głosowanie na Pawłowską i dołączył do niego archiwalne zdjęcia posłanki m.in. z czasów Strajków Kobiet.

"Do wszystkich prawych wyborców... nie dopuśćcie tego więcej do Sejmu! Chociażby wywiesiła tysiąc bilbordów. Szanujmy prawicę" – napisał Dariusz Matecki, odmawiając koleżance z partii konserwatywnych poglądów.

Akt oskarżenia przeciw posłowi Dariuszowi Mateckiemu. Sprawa Funduszu Sprawiedliwości
Akt oskarżenia przeciw posłowi Dariuszowi Mateckiemu. Sprawa Funduszu Sprawiedliwości

Ostra odpowiedź Moniki Pawłowskiej: Idź się napić i zwiedzać dachy

Reakcja posłanki była natychmiastowa i niezwykle emocjonalna. Monika Pawłowska zarzuciła Mateckiemu urządzanie nagonki oraz brak szacunku do kobiety i matki, zwracając uwagę na pogardliwy ton jego wypowiedzi. Zapowiedziała też skierowanie sprawy do Komisji Etyki Poselskiej oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Konflikt szybko eskalował, a Pawłowska odpowiedziała rywalowi w bezkompromisowym stylu, wytykając mu dawne postawy i brak kultury: "W latach 2021-2023 nie byłeś taki odważny. Każdy głos się liczył. (...) Jesteś zwykłym mizoginem. Naucz się kultury. (...) A teraz idź się napić i zwiedzać dachy. Żadna z ciebie prawica" – skwitowała posłanka w mediach społecznościowych.

Matecki odpowiedział jej, że polityka to dla niego coś więcej niż tylko miejsce na listach wyborczych i nie akceptuje osób o poglądach lewicowych w konserwatywnym obozie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Mateusz MorawieckiJarosław KaczyńskiPiSDariusz Matecki
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Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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