Decydujące starcie w PiS. Jarosław Kaczyński spotka się z Mateuszem Morawieckim

W czwartek 23 lipca o godzinie 12:00 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej odbędzie się spotkanie prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego z wiceprezesem Mateuszem Morawieckim. Oficjalny komunikat w tej sprawie przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek, a informację potwierdził m.in. europoseł Piotr Müller.

Spotkanie zbiega się w czasie z ostatecznym terminem, jaki kierownictwo partii wyznaczyło swoim działaczom. Zgodnie z niedawną uchwałą, politycy PiS muszą do końca czwartku wystąpić z niezależnych stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną – w tym założonego przez Morawieckiego "Rozwoju Plus" oraz inicjatywy Jacka Sasina "Po pierwsze Polska". Zasada jest bezwzględna: albo członkostwo w partii, albo w stowarzyszeniu.

Rozłam w PiS? Napięcie wewnątrz ugrupowania

Sytuacja w obozie Zjednoczonej Prawicy staje się coraz bardziej napięta. Jacek Sasin niemal natychmiast po ogłoszeniu uchwały podporządkował się decyzji i ogłosił zakończenie działalności swojego stowarzyszenia. Zupełnie inną drogę obrał Mateusz Morawiecki, który publicznie zadeklarował chęć pozostania w PiS przy jednoczesnym rozwoju swojej organizacji, argumentując, że dąży do "wygranej ambitnej Polski".

W ubiegły piątek aż 45 parlamentarzystów PiS podpisało specjalny list do prezesa, w którym podkreślili, że ich celem jest budowanie jedności i odzyskanie wyborców, którzy w ostatnich latach odwrócili się od ugrupowania. Choć Kaczyński i Morawiecki spotkali się już w ubiegłym tygodniu, rozmowa nie przyniosła przełomu. Rzecznik partii Rafał Bochenek nie pozostawia jednak złudzeń i otwarcie nazywa działalność "Rozwoju Plus" inicjatywą o charakterze rozłamowym.

Co zrobi Mateusz Morawiecki?

W środowe popołudnie były premier opublikował w mediach społecznościowych wymowne nagranie. Mateusz Morawiecki zaapelował w nim o powrót do korzeni, które dały Zjednoczonej Prawicy władzę, oraz podkreślił, że nie pozwoli na to, aby dorobek ośmiu lat rządów został zaprzepaszczony przez wewnętrzne ambicje i personalne porachunki.

W przyszłym tygodniu zebrać ma się komitet polityczny PiS, który oceni, ilu polityków podporządkowało się partyjnej dyscyplinie. Czwartkowe spotkanie na Nowogrodzkiej pokaże, czy Mateusz Morawiecki znajdzie wspólny język z prezesem Kaczyńskim, czy też partię czeka poważny kryzys wizerunkowy i kadrowy.