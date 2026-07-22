Kto zamiast Kaczyńskiego na czele PiS? Polacy bez wahania wskazali następcę [SONDAŻ]

Do czwartku każdy polityk PiS ma czas na złożenie deklaracji "lojalności" wobec partii i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Mają pokazać czy są z partią, czy przeciwko niej. Spór o rolę frakcji w PiS jest kulminacją narastających od trzech lat napięć i rywalizacji tych środowisk o przyszły kształt partii.

Konflikt zwolenników Morawieckiego i Czarnka

W ostatnim czasie ponownie nasilił się konflikt między zwolennikami Mateusza Morawieckiego, czyli "harcerzami", a grupą skupioną m.in. wokół Przemysława Czarnka, Jacka Sasina, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego, zwaną "maślarzami". Bliżej tych ostatnich są też politycy z tzw. zakonu PC związani z Jarosławem Kaczyńskim, czy frakcja dawnej Suwerennej Polski. Jednym z powodów zaognienia sytuacji była decyzja o wskazaniu w marcu Przemysława Czarnka na kandydata PiS na premiera, co część działaczy PiS oceniła jako wyraźne wzmocnienie jego środowiska. To właśnie w tym czasie Morawiecki rozpoczął budowę własnego zaplecza politycznego, powołując stowarzyszenie "Rozwój Plus", które obecnie liczy około 44 parlamentarzystów PiS. Choć oficjalnie miało ono służyć pracy programowej i aktywizacji środowisk eksperckich, w partii niektórzy interpretowali je jako próbę stworzenia niezależnej struktury skupiającej zwolenników b. premiera.

Kto zamiast Kaczyńskiego? Jest wyraźny zwycięzca sondażu

Jak wynika z nowego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu", aż 46 proc. respondentów chciałoby, aby miejsce Jarosława Kaczyńskiego zajął Mateusz Morawiecki. Z kolei wśród deklarowanych wyborców PiS wskaźnik ten wyniósł mniej, ponieważ 34 proc. "Super Express" zwraca uwagę, że to pokazuje, iż były premier ogólnie cieszy się szerszym poparciem wśród wyborców różnych partii, ale wśród sympatyków PiS musi się mierzyć z silną konkurencją.

Kto jeszcze na podium?

Drugie miejsce zajął były minister edukacji Przemysław Czarnek. W sondażu ogólnym uzyskał 18 proc. poparcia, zaś wśród wyborców PiS nieco więcej, bo 21 proc. Na trzecim miejscu znalazła się była premier Polski Beata Szydło. Zdobyła 15 proc. głosów od ogółu respondentów i 11 proc. wśród sympatyków partii PiS.