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Niemcy potajemnie paktują z Rosją. "Nasze terytorium wykorzystano bez naszej wiedzy"

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 09:21
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Alijew
Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew potwierdził, że spotkanie się odbyło/East News
Byli niemieccy i rosyjscy urzędnicy spotkali się potajemnie w Baku w dniach 12-14 lipca, by rozmawiać o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. Informacje tę potwierdził prezydent Azerbejdżanu.

Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew potwierdził, że na początku lipca w Baku odbyło się tajne spotkanie byłych wysokich rangą urzędników niemieckich i rosyjskich. Tematem rozmowy były sposoby zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. NIS2 w Polsce. Jak przygotować firmę na nowe wymogi cyberbezpieczeństwa

Spotkanie niemiecko-rosyjski wyszło na jaw po analizie danych lotniczych

Występując we wtorek w Berlinie u boku kanclerza Niemiec Friedricha Merza, Alijew powiedział, że władze Azerbejdżanu dowiedziały się o rozmowach dopiero po przeanalizowaniu danych lotniczych. "Nasze terytorium zostało wykorzystane do takiego spotkania bez naszej wiedzy" - powiedział Alijew dziennikarzom, cytowany przez Bloomberg. "Nie mogę komentować szczegółów, ponieważ nie byliśmy obecni na tym spotkaniu. Jednak na podstawie danych lotniczych mogę stwierdzić, że tajne spotkanie rzeczywiście miało miejsce w Baku" - dodał.

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Wysocy rangą niemieccy politycy obradowali z Rosjanami

Według mediów w nieoficjalnej delegacji niemieckiej znaleźli się Ronald Pofalla, były szef kancelarii kanclerz Angeli Merkel, oraz Matthias Platzeck, były premier landu Brandenburgia. W skład rosyjskiej delegacji mieli wchodzić m.in. Walerij Fadiejew, przewodniczący Rady ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka przy prezydencie Władimirze Putinie, oraz Wiktor Zubkow, były premier Rosji i obecny przewodniczący rady nadzorczej państwowego koncernu energetycznego Gazprom. Alijew poinformował, że rozmowy odbyły się w dniach 12-14 lipca. "Jeśli to spotkanie miało na celu przyczynić się do zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą, możemy tylko to powitać" - stwierdził.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: RosjaNiemcyBiałoruś
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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