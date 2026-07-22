Niemcy potajemnie paktują z Rosją. "Nasze terytorium wykorzystano bez naszej wiedzy"

Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew potwierdził, że na początku lipca w Baku odbyło się tajne spotkanie byłych wysokich rangą urzędników niemieckich i rosyjskich. Tematem rozmowy były sposoby zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. NIS2 w Polsce. Jak przygotować firmę na nowe wymogi cyberbezpieczeństwa

Spotkanie niemiecko-rosyjski wyszło na jaw po analizie danych lotniczych

Występując we wtorek w Berlinie u boku kanclerza Niemiec Friedricha Merza, Alijew powiedział, że władze Azerbejdżanu dowiedziały się o rozmowach dopiero po przeanalizowaniu danych lotniczych. "Nasze terytorium zostało wykorzystane do takiego spotkania bez naszej wiedzy" - powiedział Alijew dziennikarzom, cytowany przez Bloomberg. "Nie mogę komentować szczegółów, ponieważ nie byliśmy obecni na tym spotkaniu. Jednak na podstawie danych lotniczych mogę stwierdzić, że tajne spotkanie rzeczywiście miało miejsce w Baku" - dodał.

Wysocy rangą niemieccy politycy obradowali z Rosjanami

Według mediów w nieoficjalnej delegacji niemieckiej znaleźli się Ronald Pofalla, były szef kancelarii kanclerz Angeli Merkel, oraz Matthias Platzeck, były premier landu Brandenburgia. W skład rosyjskiej delegacji mieli wchodzić m.in. Walerij Fadiejew, przewodniczący Rady ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka przy prezydencie Władimirze Putinie, oraz Wiktor Zubkow, były premier Rosji i obecny przewodniczący rady nadzorczej państwowego koncernu energetycznego Gazprom. Alijew poinformował, że rozmowy odbyły się w dniach 12-14 lipca. "Jeśli to spotkanie miało na celu przyczynić się do zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą, możemy tylko to powitać" - stwierdził.