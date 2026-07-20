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Niemcy się boją. Podjęto najwyższe środki ostrożności

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 14:41
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polizei
Niemcy podnoszą poziom zagrożenia/Shutterstock
Minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt ogłosił, że stopień zagrożenia atakiem terrorystycznym w kraju został podniesiony do wysokiego. Powołał się na informacje wywiadowcze i rosnącą liczbę sygnałów.

"Decyzja o podniesieniu stopnia zagrożenia «oznacza, że ryzyko ataku musi być brane pod uwagę przez cały czas w Niemczech«" – powiedział szef resortu w rozmowie z gazetą „Welt am Sonntag”.

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Niemiecki minister wylicza zagrożenia

"Gdy przyjrzymy się obecnej sytuacji i jak się ona rozwija, nie może być już mowy o abstrakcyjnym poziomie zagrożenia, tylko o bardzo wysokim" - dodał Dobrindt, podkreślając, że „nie jest to konkretne zagrożenie”, ale takie, z którego "trzeba zdać sobie sprawę". Wśród możliwych celów ataków wymienił obiekty infrastruktury, instytucje państwowe oraz obywateli Niemiec.

Ataki terrorystyczne w Niemczech

W czerwcu sąd skazał obywatela Arabii Saudyjskiej na karę dożywotniego więzienia za zamach w Magdeburgu w 2024 roku, w wyniku którego zginęło sześć osób, a ponad 200 zostało rannych. Sprawca wjechał samochodem osobowym w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym w centrum miasta. Z kolei w zeszłym roku sąd skazał obywatela Syrii za inspirowany dżihadystycznym Państwem Islamskim (IS) atak z użyciem noża na festiwalu w mieście Solingen na zachodzie Niemiec. Życie straciły wówczas trzy osoby, a 10 odniosło obrażenia.

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Źródło PAP
Tematy: Niemcyterroryzmzagrożenie
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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