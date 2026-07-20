Po 23 latach "Interwencja" znika z Polsatu

Program "Interwencja", który był nadawany na antenie Polsatu znika po 23 latach. Informacja ta obiegła media kilka dni temu. Potwierdzono to w oficjalnym oświadczeniu.

Blisko ćwierć wieku obecności programu na antenie to wyjątkowe osiągnięcie. Jednakże nadszedł moment na decyzję o zakończeniu emisji programu, ponieważ dotychczasowa formuła "Interwencji" wyczerpała swój potencjał - czytamy.

Kolejny program znika z Polsatu

Okazuje się, że to nie jedyny program, jaki zniknie z anteny tej stacji. Polsat nie będzie nadawał "Wydarzeń 15.50". Program ten ostatni raz zostanie wyemitowany w lipcu. Ten popołudniowy program informacyjny prowadzili m.in. Katarzyna Zdanowicz, Magdalena Kaliniak, Marta Budzyńska i Igor Sokołowski.

Co zamiast serwisu informacyjnego Polsatu?

W miejsce "Wydarzeń 15.50" o godz. 15.30 Polsat będzie retransmitować serwis informacyjny z kanału Wydarzenia 24. Popołudniowe "Wydarzenia 15.50" będą nadawane tylko w kanałach Polsat News oraz Wydarzenia 24, które można oglądać w telewizji naziemnej.

W rozmowie z portalem Wirtualne Media jeden z pracowników wyjaśnił, że stacja nie chciała przesuwać "Wydarzeń" na wcześniejszą godzinę. Oficjalnych przyczyn tej zmiany nie podano. Jak mówi informator portalu "chodzi o rozszerzenie tzw. pasma "access prime time".

W sierpniu w miejsce 'Wydarzeń 15.50" widzowie zobaczą w dni robocze powtórki "Milionerów". Jesienią w tym paśmie najprawdopodobniej pojawi się nowy serial kryminalny "Gliniarz Śląsk". Każdy odcinek będzie przedstawiał jedną, konkretną sprawę osadzoną w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jeżeli ta informacja się potwierdzi, to serial "Gliniarze" będzie nadawany godzinę później, czyli o 17:00.