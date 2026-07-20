Po 23 latach "Interwencja" znika z Polsatu
Program "Interwencja", który był nadawany na antenie Polsatu znika po 23 latach. Informacja ta obiegła media kilka dni temu. Potwierdzono to w oficjalnym oświadczeniu.
Blisko ćwierć wieku obecności programu na antenie to wyjątkowe osiągnięcie. Jednakże nadszedł moment na decyzję o zakończeniu emisji programu, ponieważ dotychczasowa formuła "Interwencji" wyczerpała swój potencjał - czytamy.
Kolejny program znika z Polsatu
Okazuje się, że to nie jedyny program, jaki zniknie z anteny tej stacji. Polsat nie będzie nadawał "Wydarzeń 15.50". Program ten ostatni raz zostanie wyemitowany w lipcu. Ten popołudniowy program informacyjny prowadzili m.in. Katarzyna Zdanowicz, Magdalena Kaliniak, Marta Budzyńska i Igor Sokołowski.
Co zamiast serwisu informacyjnego Polsatu?
W miejsce "Wydarzeń 15.50" o godz. 15.30 Polsat będzie retransmitować serwis informacyjny z kanału Wydarzenia 24. Popołudniowe "Wydarzenia 15.50" będą nadawane tylko w kanałach Polsat News oraz Wydarzenia 24, które można oglądać w telewizji naziemnej.
W rozmowie z portalem Wirtualne Media jeden z pracowników wyjaśnił, że stacja nie chciała przesuwać "Wydarzeń" na wcześniejszą godzinę. Oficjalnych przyczyn tej zmiany nie podano. Jak mówi informator portalu "chodzi o rozszerzenie tzw. pasma "access prime time".
W sierpniu w miejsce 'Wydarzeń 15.50" widzowie zobaczą w dni robocze powtórki "Milionerów". Jesienią w tym paśmie najprawdopodobniej pojawi się nowy serial kryminalny "Gliniarz Śląsk". Każdy odcinek będzie przedstawiał jedną, konkretną sprawę osadzoną w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jeżeli ta informacja się potwierdzi, to serial "Gliniarze" będzie nadawany godzinę później, czyli o 17:00.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.