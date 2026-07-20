Dziennik Gazeta Prawana logo

Rośnie zagrożenie ze strony Rosji. Szef MON o pilnym posiedzeniu komitetu bezpieczeństwa Rady Ministrów

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
52 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Władysław Kosiniak-Kamysz
Władysław Kosiniak-Kamysz. Rośnie zagrożenie ze strony Rosji. Szef MON o pilnym posiedzeniu komitetu bezpieczeństwa Rady Ministrów/PAP
Rosja przechwyciła sporą liczbę dronów ukraińskich i może ich użyć jako elementu prowokacyjnego – przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że kwestia ta we wtorek będzie tematem obrad rządowego komitetu bezpieczeństwa.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zagrożenie ze strony Rosji jest "cały czas bardzo wysokie" i on "nigdy nie wprowadziłby stanu uspokojenia" w tym zakresie. Rosja wstępuje szczebel po szczeblu w drabinie eskalacyjnej, również w przestrzeni internetowej – zauważył polityk.

Przejęcie rosyjskich samolotów nad Bałtykiem

Szef resortu obrony przypomniał, że tylko w ostatnim tygodniu doszło do trzech operacji przejęcia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem przez myśliwce polskie i szwedzkie. Cały czas mamy do czynienia z badaniem odporności naszych systemów obrony powietrznej, infrastruktury krytycznej, szczególnie w obszarze działań w internecie, zakłócanie (sygnału) GPS – wymieniał Kosiniak-Kamysz.

Zwrócił też uwagę, że Polska cały czas udaremnia akcje sabotażowe na terytorium Polski. Zatrzymania, których dokonuje czy to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy to Służba Kontrwywiadu Wojskowego, pokazują najlepiej, że Rosja nie zmienia swojej taktyki – podkreślił.

Zbierze się komitet bezpieczeństwa Rady Ministrów

W tym aspekcie podał, że Rosja "przechwyciła teraz sporą liczbę dronów ukraińskich" i jego zdaniem może ich używać jako "elementu prowokacyjnego, żeby mylić i zmieniać flagę", i na to - jak podkreślił - trzeba być gotowym. Wicepremier poinformował, że we wtorek o 8 rano zbierze się komitet bezpieczeństwa Rady Ministrów "i będzie to (prowokacja z użyciem ukraińskich dronów - PAP) jeden z głównych tematów jutrzejszych obrad (…) dotyczących zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej, wzmocnienia działań związanych z ochroną w cyberprzestrzeni, ale i infrastruktury krytycznej". O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, że to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO – podkreślił.

Przy okazji Kosiniak-Kamysz powtórzył, że w przypadku ataku na jakiekolwiek państwo NATO "Polska wykaże się zasadą solidarności i będzie wspierać takie państwo, tu nie ma dwóch zdań". Jesteśmy zobowiązani do tego i oczekujemy wypełnienia tych zobowiązań wobec nas – zakończył wicepremier.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: dronyRosjaPolskaprowokacja
Powiązane
Judit Polgar
Zmiana władzy na Węgrzech. Jest nowa kandydatka na prezydenta
Xi, Chiny, prezydent
Niepokojący ruch Chin. Alarmują o gwałtownym wzroście obecności okrętów
Yerevan,,Armenia,-,1,October,2019:,Russian,President,Vladimir,Putin
"Polska najbliższym celem Rosji". Minister o informacjach wywiadu
Morawiecki Kaczyński
"PiS już się rozpadł". Polityk wskazał nowego lidera prawicy
oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRośnie zagrożenie ze strony Rosji. Szef MON o pilnym posiedzeniu komitetu bezpieczeństwa Rady Ministrów »
Zobacz
|
Portrait,Of,Minded,Interested,Girl,Touch,Finger,Chin,Look,Copyspace
QUIZ. Dużo pytań z nauki, kilka z historii, ciut geografii. Odpowiesz na dwa z kultury? Komplet tylko dla erudytów
Przewodniczący Rady Państwa Józef Cyrankiewicz
QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Pytamy nie tylko o daty. Będzie 10/10? Na ostatnie odpowie 90 proc.
Łukasz Żak
"Przywitanie na lipach". To czeka Łukasza Żaka w więzieniu. Ekspert ujawnia szczegóły
Zbliżenie z góry na dłoń mężczyzny, trzymającą pistolet dystrybutora paliwa sieci Orlen, wkładany do wlewu czerwonego samochodu, tankowanie benzyny 95
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 20 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
Judit Polgar
Zmiana władzy na Węgrzech. Jest nowa kandydatka na prezydenta
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj