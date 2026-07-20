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Zmiana władzy na Węgrzech. Jest nowa kandydatka na prezydenta

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
22 minut temu
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Judit Polgar
Judit Polgar/Shutterstock
Premier Węgier Peter Magyar zamierza nominowaćd legendarną szachistkę Judit Polgar na urząd prezydenta kraju. Magyar poinformował, że planuje spotkać się z nią w poniedziałek i ma nadzieję, że uczyni mu "wielki zaszczyt" przyjmując nominację.

Magyar chce, by 49-letnia Polgar zastąpiła usuniętego z urzędu przez parlament Tamasa Sulyoka, politycznego sojusznika byłego premiera Viktora Orbana. W sobotę Sulyok podpisał 17. poprawkę do konstytucji, przewidującą wcześniejsze zakończenie jego kadencji.

Nowy prezydent przed 20 sierpnia

Kadencja Sulyoka miała trwać do marca 2029 r. Prezydent na Węgrzech pełni głównie funkcję reprezentacyjną, może jednak m.in. kierować przyjęte przez parlament ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Na Węgrzech głowę państwa wybiera parlament, a partia Magyara, Tisza, ma tam większość dwóch trzecich głosów. Peter Magyar zapowiadał w ostatnich dniach, że państwo będzie miało nowego prezydenta przed 20 sierpnia. "Stanowisko partii Tisza jest takie, że prezydent wolny od przeszłości i zaangażowania w politykę partyjną najlepiej reprezentowałby jedność Węgier" - napisał w sobotę Magyar na Facebooku.

Judit Polgar na prezydenta

W niedzielę szef węgierskiego rządu ogłosił, także na Facebooku, że zamierza nominować na urząd prezydenta Judit Polgar, genialną szachistkę, pięciokrotną mistrzynię olimpijską. Podczas swej kariery pokonała ona mistrzów świata, takich jak Garri Kasparow, Anatolij Karpow i Władimir Kramnik.

"Przez dekady Judit Polgar symbolizowała talent i wytrwałość. Jako najbardziej utytułowana szachistka w historii, przez 26 kolejnych lat prowadziła w światowym rankingu kobiet i jednocześnie znajdowała się w pierwszej dziesiątce najlepszych szachistów na świecie" – napisał Magyar.

Polgar zakończyła swoją aktywną karierę ponad dziesięć lat temu, ale nadal aktywnie promuje szachy. Poprzez swą fundację działa również na rzecz edukacji i równych szans. Dotychczas nie pełniła żadnej funkcji politycznej.

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Źródło PAP
Tematy: prezydentWęgryPeter Magyar
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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