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Czarnek czy Morawiecki? Polacy wybrali lepszego kandydata PiS na premiera [SONDAŻ]

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 10:35
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Morawiecki, Czarnek
Morawiecki czy Czarnek? Kogo wolą Polacy?/Shutterstock
W PiS jest niespokojnie. Prezes Jarosław Kaczyński apeluje do polityków ugrupowania o "chwilę oddechu i łyk zimnej wody". Kto zdaniem Polaków powinien zostać premierem z ramienia PiS? Mateusz Morawiecki czy Przemysław Czarnek? Wyniki najnowszego sondażu są zastanawiające.

Kierownictwo PiS podjęło w minioną środę uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania; chodzi m.in. o "„Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego i "Po pierwsze Polska" posła Jacka Sasina. Rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że jeśli ktoś nie zrezygnuje z działalności w takich stowarzyszeniach, "wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego". Termin na podjęcie decyzji przez każdego parlamentarzystę upływa 23 lipca br.

Apel prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o "łyk zimnej wody"

Kaczyński w niedzielnym wpisie na platformie X zaapelował do swoich koleżanek i kolegów "o chwilę oddechu i łyk zimnej wody". "Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce. Czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji?” - zapytał lider PiS. "W naszej partii są niestety tacy, którzy tę partię rozbijają, i są tacy, którzy dążą do tego, by nasze środowisko trwało i umacniało się. Trzeba jednak wciąż wierzyć, że istnieje możliwość porozumienia. Tylko zjednoczeni wygramy, a Polska potrzebuje dzisiaj realnego planu naprawy i strategii rozwoju na przyszłość. Polacy nam nie wybaczą, jeśli zaprzepaścimy tę szansę" - ocenił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Burza wokół Przemysława Czarnka

W tym samym czasie potężną burzę wywołał też Przemysław Czarnek. Polityk, którego prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił w marcu 2026 r. kandydatem na przyszłego premiera, wywołał dyplomatyczny i wizerunkowy skandal swoimi wypowiedziami na antenie TV Republika o blokowaniu pomocy dla Ukrainy.

Czarnek czy Morawiecki - kogo wolą Polacy?

W obliczu tarć wewnątrz PiS United Surveys by IBRiS zapytało w najnowszym sondażu na zlecenie Wirtualnej Polski: "Kto byłby lepszym kandydatem PiS na premiera: Mateusz Morawiecki czy Przemysław Czarnek?". Wyraźnie więcej ankietowanych wskazało Mateusza Morawieckiego - w roli kandydata PiS na premiera widzi go 40,7 proc. badanych. Na Przemysława Czarnka postawiło 18 proc. respondentów.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: sondażMorawieckiPrzemysław Czarnek
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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