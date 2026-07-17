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Premier Tusk komentuje głośne weto prezydenta Nawrockiego. "To wyraz pogardy wobec ludzi"

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 13:58
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Donald Tusk, Krzysztof Gawkowski, Władysław Kosiniak-Kamysz
Donald Tusk, Krzysztof Gawkowski, Władysław Kosiniak-Kamysz/PAP
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku. Decyzja ta wywołała natychmiastową i pełną emocji reakcję rządu. Premier Donald Tusk nie kryje oburzenia, nazywając ten ruch "wyrazem pogardy wobec ludzi". Dlaczego weto wzbudziło tak ogromne kontrowersje i co to oznacza dla tysięcy Polaków żyjących w związkach nieformalnych?

W piątek prezydent Karol Nawrocki oficjalnie zablokował rządową ustawę o statusie osoby najbliższej oraz towarzyszącą jej ustawę wprowadzającą. Głównym argumentem głowy państwa jest obawa o naruszenie konstytucyjnego statusu małżeństwa. Prezydent twierdzi, że projekt był zbyt zbliżony do instytucji małżeństwa, co w jego ocenie uderza w art. 18 Konstytucji RP, definiujący małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.

Tusk: To było absolutne minimum

Premier Donald Tusk nie zostawia suchej nitki na tej decyzji. W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie podkreślił, że ustawa była wynikiem "ciężko wypracowanego kompromisu". Jestem bardzo zły, bo to było absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy. Jeśli prezydent Nawrocki uważa, że to jest z jakiegoś powodu niedopuszczalne, to trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek wersja znalazła akceptację prawej strony – stwierdził szef rządu.

Premier zwrócił się również bezpośrednio do lidera opozycji Jarosława Kaczyńskiego oraz prezydenta, pytając, czy uważają, że ich model życia jest jedynym słusznym i czy każdy obywatel nie ma prawa do decydowania o swoim życiu osobistym.

Co zawierała odrzucona ustawa?

Projekt miał ułatwić codzienność osobom żyjącym w związkach nieformalnych – zarówno heteroseksualnych, jak i jednopłciowych. Ustawa zakładała m.in.:

  • Notarialną rejestrację związku w Urzędzie Stanu Cywilnego.
  • Możliwość wyboru ustroju majątkowego oraz ustanowienie obowiązku alimentacyjnego.
  • Prawo do wspólnego mieszkania.
  • Dostęp do informacji medycznych partnera oraz pełnomocnictwo w sprawach życia codziennego.
Ustawa o statusie osoby najbliższej. Jest decyzja prezydenta Nawrockiego
Ustawa o statusie osoby najbliższej. Jest decyzja prezydenta Nawrockiego

Polacy oczekują zmian

Weto prezydenta stoi w sprzeczności z nastrojami społecznymi. Z badań SW Research przeprowadzonych w czerwcu 2026 roku wynika, że ponad 47 proc. Polaków oczekiwało podpisu prezydenta pod tą ustawą, podczas gdy przeciwnego zdania było zaledwie 14,3 proc. ankietowanych. Ponadto niemal 80 proc. badanych uważa, że status par jednopłciowych powinien być prawnie zabezpieczony.

Dane z Narodowego Spisu Powszechnego pokazują, że Polska się zmienia. Liczba związków nieformalnych w ciągu dekady wzrosła z 316,5 tys. do 552,8 tys. Jednocześnie spada liczba zawieranych małżeństw i dzieci wychowywanych w tradycyjnym modelu.

Politycy koalicji: Prezydent wybrał politykę, a nie ludzi

Decyzja prezydenta spotkała się z krytyką całego obozu rządzącego. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz również skrytykował ten ruch, zaznaczając, że zamiast ułatwiać obywatelom życie, prezydent postawił na polityczną grę.

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Źródło PAP
Tematy: Donald TuskKarol Nawrockiwetostatus osoby najbliższej
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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