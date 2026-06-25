Status osoby najbliższej. Senat zdecydował ws. ustawy

Za przyjęciem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu głosowało 54 senatorów, a 29 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Z kolei za przyjęciem ustawy wprowadzającej ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu opowiedziało się 55 senatorów. Przeciw było 59. Nikt się nie wstrzymał od oddania głosu.

Wcześniej senatorki i senatorzy nie przychylili się do wniosków o odrzucenie ustaw w całości, złożonych przez przedstawicieli PiS.

Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która – rejestrowana w USC – umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

Ustawy trafią do prezydenta

Senatorowie nie wprowadzili poprawek do przepisów. Ustawy trafią więc teraz do prezydenta Karola Nawrockiego.

Jeżeli prezydent je podpisze, wejdą w życie 1 stycznia 2027 r.