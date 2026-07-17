Dziennik Gazeta Prawana logo

Ustawa o statusie osoby najbliższej. Jest decyzja prezydenta Nawrockiego

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 10:28
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki/X.com
Nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa określonego w art. 18 Konstytucji RP. Definiuje on małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny - podkreślił prezydent Karol Nawrocki, informując o zawetowaniu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek rządową ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę ją wprowadzającą. W opublikowanym na X wideo prezydent podkreślił, że jako strażnik konstytucji nie może zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa określonego w art. 18 Konstytucji, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, znajdujący się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej.

Nawrocki: To wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich

Każdy obywatel zasługuje na szacunek, bezpieczeństwo i możliwość do rozwiązania praktycznych problemów życiowych. Spór dotyczy jednak zasadniczej konstrukcji praw. (...) Nie zgadzam się na wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich, które mają zastąpić czy podmienić instytucję małżeństwa - powiedział prezydent. Jednocześnie podkreślił, że weto nie zamyka dyskusji o problemach osób bliskich.

Ustawy dot. statusu osoby najbliższej stworzyłyby nową instytucję prawa rodzinnego, z szerokim katalogiem uprawnień odtwarzającym rdzeń małżeństwa, ale bez wynikających z niego zobowiązań - ocenił w piątek prezydent Karol Nawrocki, informując o zawetowaniu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Karol Nawrockiweto prezydenckieZwiązki partnerskieUstawa o statusie osoby najbliższej
Powiązane
Horała, Wójcik
"Idziecie drogą, która rozbija prawicę". Politycy PiS pokłócili się na antenie Telewizji Republika
Zbigniew Bogucki
Człowiek prezydenta Nawrockiego wpisany na listę "wrogów Ukrainy". Postawiono mu trzy zarzuty
Karol Nawrocki
Prezydent Nawrocki rozmawiał z Zełenskim ws. UPA. Padły gorzkie słowa
oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKoniec sporu w imperium Solorzów. Jest ostateczny wyrok »
Zobacz
|
Joanna Kulig w serialu "Proud"
Polski serial uznany za najlepszy w Europie. Ameryka też jest pod wrażeniem
Nowa Skoda Elroq RS
Nowa Skoda trzęsie rynkiem. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Tankowanie paliwa do samochodu
Czarny piątek na stacjach paliw. Po 17 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Umundurowany policjant stojący przy nowym, srebrno-niebiesko-żółtym radiowozie i patrzący na dwa ekrany kontrolerów do drona leżące na klapie bagażnika samochodu
Od 17 lipca zmiany dla kierowców. Lewy pas wreszcie będzie wolny
Dodaj do wody i namocz w tym ogórki. Po ukiszeniu będą twarde i chrupiące
Dodaj do wody i namocz w tym ogórki. Po ukiszeniu będą twarde i chrupiące
Wspominkowy quiz o PRL. Każdy urodzony przed 1989 rokiem powinien zdobyć 6/10. Komplet punktów dla nielicznych
Wspominkowy quiz o PRL. Każdy urodzony przed 1989 rokiem powinien zdobyć 6/10. Komplet punktów dla nielicznych
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj