Człowiek prezydenta Nawrockiego wpisany na listę "wrogów Ukrainy". Postawiono mu trzy zarzuty

Trzeba nazwać to, co wydarzyło się na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej po imieniu. Nie uciekać od prawdy, nie chować się przed prawdą, tylko nazwać rzeczy po imieniu - wielką zbrodnię, wielką tragedię, wielką ranę narodu polskiego nazwać ludobójstwem. To, co wydarzyło się w Małopolsce Wschodniej. To, co wydarzyło się na Wołyniu, było ludobójstwem - mówił Zbigniew Bogucki 3 lipca.

Bogucki o sławieniu Bandery i zbrodniarzy

Wcześniej komentował projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę. Projekt wniósł do rady Najwyższej Ukrainy prezydent Wołodymyr Zełenski.

W mojej ocenie, a przede wszystkim w ocenie pana prezydenta Karola Nawrockiego, ale myślę że i olbrzymiej większości Polaków sławienie Bandery, zbrodniarzy, którzy dopuścili się nieludzkich zbrodni ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, to nie jest kierunek do świata Zachodu, do świata cywilizacji, wspólnych wartości europejskich czy transatlantyckich - powiedział Bogucki.

"Zagrożenie dla suwerenności Ukrainy"

Po tych słowach Centrum "Myrotworeć", które publikuje listę osób uznawanych przez jej twórców za tzw. wrogów Ukrainy, dodało do niej szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Jako powody umieszczenia Boguckiego na liście podano: "zagrożenie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy", "udział w aktach agresji humanitarnej przeciwko Ukrainie" i "manipulowanie informacjami o znaczeniu społecznym w celu podżegania do nienawiści Polaków wobec Ukraińców oraz do waśni między narodowościami i wyznaniami".

Centrum "Myrotworeć" to pozarządowa organizacja utworzona w 2014 roku. Wielokrotnie członkowie Myrotworeć byli krytykowali za ujawnianie wrażliwych danych osób, które znajdowały się na jej spisach.

Małopolska Wschodnia to nazwa używana w okresie II Rzeczypospolitej w odniesieniu do części ówczesnego terytorium Polski, obejmującego tereny trzech południowo-wschodnich województw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. Inne określenie tego terytorium w tamtym okresie to Galicja Wschodnia.