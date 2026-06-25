Ukraina ostrzega: Rosja szykuje w Gdańsku prowokacje z wykorzystaniem polskiej symboliki

"Rosja może przygotowywać prowokacje z wykorzystaniem polskiej symboliki i dążyć do ich przeprowadzenia na terytorium Ukrainy. Z posiadanych (przez nas) informacji wynika, że odpowiednie zadanie otrzymał rosyjski wywiad wojskowy (GRU)" – oświadczyło w czwartek Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD), które działa w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Ukraina: Rosja wykorzystuje nasze spory historyczne

Według ośrodka prowokacje mogą być szykowane w dniach gdańskiej konferencji, tj. w czwartek i piątek.

"Głównym celem przeciwnika jest destabilizacja polityczna, wywołanie napięć oraz pogłębienie podziałów między Polską a Ukrainą" – przekazało CPD.

Według komentatorów Rosja wykorzystuje spory historyczne między Polską i Ukrainą do budowania nastrojów antyukraińskich.

Napięcia na linii Kijów – Warszawa po aferze z Orderem

Ostatnie napięcia w relacjach między Kijowem i Warszawą wywołane są decyzją prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek wojskowych imię "Bohaterów UPA". W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki pozbawił Zełenskiego Orderu Orła Białego.

Radość Miedwiediewa i reakcja polskiego rządu

Wiceprzewodniczący rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa i były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew skomentował decyzję Nawrockiego, pisząc w serwisie X, że "prezydent Polski w końcu odebrał kijowskiemu degeneratowi, który czcił nazistów, Order Orła Białego". W ten sposób nawiązał do fundamentalnego kłamstwa rosyjskiej propagandy o konieczności "denazyfikacji Ukrainy", co było oficjalnym pretekstem do rozpoczęcia 24 lutego 2022 r. pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę.

Na wpis Miedwiediewa zareagował rzecznik polskiego rządu Adam Szłapka, który oświadczył, że po decyzji Nawrockiego o pozbawieniu Zełenskiego najwyższego polskiego odznaczenia "pierwsze gratulacje spływają do Kancelarii Prezydenta (...); o to właśnie chodzi Kremlowi".