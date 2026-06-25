Ukraina w UE. Polacy za czy przeciw? Najnowszy sondaż pozbawia złudzeń

Uczestnikom badania, którego wyniki opublikowano w czwartek zadano pytanie "czy Pana/Pani zdaniem Ukraina powinna wejść do Unii Europejskiej?".

Oto, co myślą Polacy o Ukrainie w UE

8,4 proc. badanych odpowiedziało, że Ukraina "zdecydowanie" powinna dołączyć do UE, a 26,9 proc. było zdania, że "raczej tak".

Według 32,3 proc. respondentów, Ukraina "zdecydowanie nie" powinna wejść do Unii. 27,4 proc. badanych oceniło, że "raczej nie" powinna.

5 proc. uczestników sondażu nie miało zdania w tej kwestii.

Metoda przeprowadzenia sondażu

Sondaż dla Radia ZET zrealizował Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), 12 i 13 czerwca br., na reprezentatywnej próbie 1068 osób.