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Ukraina w UE. Polacy za czy przeciw? Najnowszy sondaż pozbawia złudzeń

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 07:55
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Wołodymyr Zełenski i Ursula von der Leyen
Wołodymyr Zełenski i Ursula von der Leyen/Shutterstock
Czy Ukraina powinna dołączyć do Unii Europejskiej. Polacy są za czy przeciw akcji sąsiada? Najnowszy sondaż pozbawia złudzeń w tej sprawie. Tylko 35,3 proc. ankietowanych w sondażu IBRiS na zlecenie Radia ZET opowiada się za wejściem Ukrainy do UE, 59,7 proc. jest temu przeciwna, a 5 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Uczestnikom badania, którego wyniki opublikowano w czwartek zadano pytanie "czy Pana/Pani zdaniem Ukraina powinna wejść do Unii Europejskiej?".

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8,4 proc. badanych odpowiedziało, że Ukraina "zdecydowanie" powinna dołączyć do UE, a 26,9 proc. było zdania, że "raczej tak".

Według 32,3 proc. respondentów, Ukraina "zdecydowanie nie" powinna wejść do Unii. 27,4 proc. badanych oceniło, że "raczej nie" powinna.

5 proc. uczestników sondażu nie miało zdania w tej kwestii.

Metoda przeprowadzenia sondażu

Sondaż dla Radia ZET zrealizował Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), 12 i 13 czerwca br., na reprezentatywnej próbie 1068 osób.

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Źródło PAP
Tematy: Polacysondażwojna w UkrainieUnia Europejska
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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