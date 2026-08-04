Nie żyje znany dziennikarz muzyczny. Współzałożyciel magazynu "Teraz Rock" miał 72 lata

Wiesław Królikowski zmarł w piątek, 31 lipca 2026 r. Smutne wieści za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała wdowa po dziennikarzu, Anna Kwas-Królikowska. Rodzina opublikowała już oficjalny komunikat ze szczegółami uroczystości pogrzebowych, zapraszając wszystkich na ostatnie pożegnanie w Warszawie. Królikowski był współzałożycielem kultowego magazynu muzycznego "Tylko Rock", który jest teraz znany pod nazwą "Teraz Rock".

Informacje o pogrzebie

"Z niemożliwym do nazwania bólem informuję, że mój ukochany mąż, mój cudowny kompan podczas naszej wspólnej dwudziestoletniej podróży Wiesław Królikowski, odszedł 31 lipca 2026. Pożegnanie Wieśka rozpocznie się 7 sierpnia o godzinie 11.10 Mszą Świętą w kościele murowanym na Cmentarzu Bródnowskim" - przekazała Anna Kwas-Królikowska.

"Redakcja 'Teraz Rocka' z przykrością zawiadamia o śmierci Wiesława Królikowskiego, który od samego początku, od czasów 'Tylko Rocka', przez blisko trzydzieści lat współtworzył nasze pismo i którego wkładu w kolejne odsłony miesięcznika nie da się przecenić" - napisano w na stronie TerazMuzyka.pl.

Wiesław Królikowski, ikona dziennikarstwa muzycznego

Wiesław Królikowski urodził się 25 listopada 1953 r. w Warszawie. Swoje pierwsze kroki w świecie mediów stawiał w latach 70., debiutując na łamach magazynu "Jazz". W trakcie swojej bogatej kariery publikował również teksty m.in. w "Nowym Medyku", "Magazynie Muzycznym", "Ekranie", "Spojrzeniach" oraz we "Wprost". W 1991 R. wspólnie z Wiesławem Weissem powołał do życia "Tylko Rock" - jedno z najbardziej opiniotwórczych pism muzycznych w Polsce, zrzeszające fanów rocka i metalu. W 2003 r. redakcja przekształciła pismo w miesięcznik "Teraz Rock", który ukazuje się do dziś.