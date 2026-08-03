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Kryzys migracyjny w Ceucie. Władze ujawniają tragiczny bilans

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 12:39
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Migrants return to Morocco after crossing into Spanish North African enclave
Migranci wracają do Maroka po przedostaniu się do hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej/PAP/EPA
Dramatyczne wydarzenia w hiszpańskiej eksklawie Ceuta doprowadziły do śmierci co najmniej 88 osób. W zaledwie dwa dni granicę z Marokiem nielegalnie przekroczyło blisko 60 tysięcy migrantów, co niemal podwoiło populację tego niewielkiego miasta. Choć większość przybyszów wróciła już na drugą stronę granicy, służby medyczne nieustannie niosą pomoc potrzebującym.

Kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie przyniósł wyjątkowo bolesne konsekwencje. Lokalne władze potwierdziły w poniedziałek, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła już do 88 osób. Służby medyczne nieustannie ratują zdrowie i życie ludzi, którzy zdecydowali się na ryzykowną próbę przedostania do Europy.

Śmiertelny bilans dramatu na morzu

Większość poszkodowanych straciła życie w wodzie. Migranci tonęli, próbując wpław pokonać granicę morską dzielącą Maroko od hiszpańskiego terytorium. Służby medyczne udzieliły ratunkowej pomocy już ponad 1500 osobom, które nielegalnie przedostały się na teren eksklawy.

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Gigantyczny szturm na miasto o zaludnieniu 83 tysięcy

Gwałtowny kryzys wybuchł pod koniec ubiegłego tygodnia. W czwartek i piątek blisko 60 tysięcy migrantów z Maroka przedarło się przez graniczne zabezpieczenia. Skala tego naporu zszokowała mieszkańców Ceuty – miasta zamieszkanego zaledwie przez 83 tysiące osób.

Hiszpańskie służby zareagowały jednak błyskawicznie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że do piątkowego wieczoru około 48 tysięcy migrantów wróciło już na stronę marokańską.

Mimo ogromnego naporu ludzi instytucja zarządzająca ochroną zdrowia (INGESA) stanowczo uspokaja opinię publiczną. Urzędnicy kategorycznie odrzucają oskarżenia polityków i związkowców, którzy mówią o rzekomym załamaniu się systemu opieki medycznej. Zdaniem władz zdrowotnych dane jednoznacznie przeczą wizji paraliżu.

Obecnie w lokalnych szpitalach przebywa 18 migrantów wymagających stałej opieki. Wśród hospitalizowanych znajdują się również dwa noworodki, które przyszły na świat już na terenie hiszpańskiej placówki.

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Źródło PAP
Tematy: kryzysmigranciCeuta
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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