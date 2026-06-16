Dziennik Gazeta Prawana logo

Informacje o przyjmowaniu migrantów do polskich domów są fałszywe. MSWiA dementuje

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
53 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Marcin Kierwiński
Marcin Kierwiński/PAP
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowczo dementuje fałszywe informacje o rzekomym planie kwaterowania migrantów w prywatnych domach Polaków. W sieci krążą nieprawdziwe doniesienia, jakoby właściciele nieruchomości o powierzchni powyżej 60 mkw. mieli obowiązek przyjmowania cudzoziemców. Resort podkreśla, że żadne takie prace legislacyjne nie istnieją, a cała historia to przykład powielanego od lat fake newsa.

Resort spraw wewnętrznych i administracji zareagował na falę kłamliwych wpisów w mediach społecznościowych. Ministerstwo wprost nazywa informacje o przymusowym kwaterowaniu migrantów "fałszywymi". Urzędnicy zapewniają, że rząd nie przygotowuje żadnych ustaw, które nakładałyby na obywateli obowiązek przyjmowania migrantów pod swój dach. Samorządy ani służby mundurowe nie otrzymały żadnych poleceń kierowania cudzoziemców do prywatnych domów. W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów oraz na stronach Rządowego Centrum Legislacji nie ma żadnych śladów takich przepisów.

Jeden z dezinformujących postów zniknął już z sieci, jednak MSWiA monitoruje sytuację, ponieważ podobne wpisy wciąż pojawiają się na grupach dyskusyjnych.

Skąd wziął się ten fake news?

To nie jest nowa informacja. Weryfikatorzy faktów, m.in. serwis Demagog, wskazują, że ten sam fałszywy przekaz krąży w przestrzeni publicznej od 2016 roku. Źródłem zamieszania okazał się wówczas clickbaitowy tytuł artykułu Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka. Autorzy tekstu już wtedy przyznali, że zamieścili nieprawdziwą informację, aby przestrzec czytelników przed zjawiskiem dezinformacji. Mimo to, po latach, ktoś ponownie wykorzystał ten tytuł, wyrywając go z kontekstu i przedstawiając jako aktualną propozycję polskiego rządu.

Kosiniak-Kamysz zapewnia: Żaden sprzęt z SAFE nie trafi do Ukrainy, to fake news
Kosiniak-Kamysz zapewnia: Żaden sprzęt z SAFE nie trafi do Ukrainy, to fake news

Prawda o unijnym pakcie migracyjnym

Warto przypomnieć, co faktycznie zmieniło się w unijnym prawie. 12 czerwca weszły w życie przepisy Paktu o migracji i azylu, który ma usprawnić zarządzanie migracją w Europie.

Państwa członkowskie mogą wybrać formę pomocy: albo przyjmą migrantów, albo wpłacą składkę finansową, albo zapewnią wsparcie operacyjne. Polska nie musi partycypować w tym mechanizmie. Dzięki przyjęciu milionów uchodźców wojennych z Ukrainy, nasz kraj otrzymał zwolnienie z obowiązkowej solidarności przewidzianej w pakcie. Nie ma więc żadnych podstaw prawnych ani faktycznych, które wymuszałyby na polskich obywatelach kwaterowanie jakichkolwiek osób w ich prywatnych domach.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: MSWiAfake newsmigranci
Powiązane
57. posiedzenie Sejmu X kadencji - dzie? 3
MSWiA o kulisach prowokacji w Gdańsku. "W lokalu nikt nie przebywał"
Marcin Kierwiński
Rajd influencera nad Morskie Oko zakończy się surową karą. Jest decyzja MSWiA
Reporter baza
Szef MSWiA przekazał istotny komunikat. "Historia dzieje się na naszych oczach"
oprac. Olga Skórko
Dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraInformacje o przyjmowaniu migrantów do polskich domów są fałszywe. MSWiA dementuje »
Zobacz
|
Jak wybielić firanki w pralce?
Zanim włożę firanki do pralki, wsypuję do bębna 3 łyżki tego proszku. Genialny sposób na idealnie białe firanki, bez sody oczyszczonej i proszku do prania. Jak prać firanki?
Wysyp grzybów w czerwcu 2026. Gdzie jest teraz wysyp grzybów w Polsce?
Wysyp grzybów w czerwcu 2026. Gdzie jest teraz wysyp grzybów w Polsce?
Angela Bassett w serialu "9-1-1"
Jeden z najlepszych seriali policyjnych ostatnich lat. Nie można oderwać się od telewizora
Policja kontroluje kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Wynik 8/10 to mistrz. Na 6. pytaniu odpada większość
Żołnierze amerykańscy, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Stała baza wojsk USA w Polsce. Jest ruch Władysława Kosiniaka-Kamysza
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj