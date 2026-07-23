Czarne chmury nad posłem Mejzą. Śledczy wzięli pod lupę dotacje unijne, podejrzenie oszustwa

Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu wniosek Prokuratora Regionalnego w Poznaniu, w którym wskazano, że Mejza, "działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej", mógł doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 66 tys. zł, powodując szkodę w kwocie ponad 49 tys. zł.

Znamiona przestępstw oszustwa i poświadczenia nieprawdy

"Poseł Łukasz Mejza dopuścił się trzech odrębnych czynów, z których każdy wyczerpuje znamiona przestępstw oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumencie oraz wyłudzenia dotacji" - czytamy w komunikacie prokuratury. Podstawą skierowania wniosku o wyrażenie przez Sejm na pociągnięcie posła Łukasza Mejzy do odpowiedzialności karnej, są ustalenia dokonane na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

O co chodzi ws. posła Mejzy?

Chodzi o sprawę nieprawidłowości związanych z realizacją szkoleń e-learningowych dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach projektów "Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim - edycja II" oraz "Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim - edycja II", realizowanych w latach 2019–2021 i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Projekty były zarządzane przez województwo lubuskie, a ich operatorami były Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze oraz Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim.

Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał dziś Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierzowi Czarzastemu wniosek o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie posła Łukasza Mejzy do odpowiedzialności karnej. ⬇️https://t.co/sqO7eOmnxW — Prokuratura (@PK_GOV_PL) July 23, 2026

Prowadząc firmę "Future Wolves", poseł Łukasz Mejza miał współdziałać z inną osobą, aby oszukać Agencję Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze na kwotę ponad 66 tys. zł (z czego realna szkoda wyniosła prawie 50 tys. zł). Przekazywał uczestnikom szkoleń własne pieniądze, aby wpłacili je jako wymagany wkład własny, oszukując w ten sposób operatora projektu unijnego. Jednoczesne wpływał na wybór swoich szkoleń przez uczestników z naruszeniem zasad oraz wystawiał faktury niezgodne z prawdą, co umożliwiło wyłudzenie dofinansowania.