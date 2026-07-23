W czwartek w południe rozpoczęło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowa ma miejsce w dniu upływu ultimatum dotyczące opuszczenia politycznych stowarzyszeń, w tym Rozwoju Plus Morawieckiego, jakie kierownictwo ugrupowania postawiło politykom partii.

Sikorski: PiS kocham tak bardzo, że chciałbym, aby były co najmniej dwa

Zapytany na konferencji prasowej o sytuację w PiS, szef MSZ stwierdził, że może udzielić osobistego komentarza. Co prawda nigdy nie byłem w PiS-ie, ale PiS kocham tak bardzo, że chciałbym, aby były co najmniej dwa – powiedział Sikorski.

Konflikt w PiS i ultimatum Kaczyńskiego ws. stowarzyszeń

W ubiegłym tygodniu komitet polityczny Prawa i Sprawiedliwości podjął uchwałę, zgodnie z którą każdy parlamentarzysta ugrupowania – pod groźbą wykluczenia z partii – musi złożyć deklarację o braku przynależności do „prowadzących działalność polityczną” stowarzyszeń w ramach ugrupowania. Ultimatum dotyczy przede wszystkim członków stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył Morawiecki.

Ostateczny termin złożenia deklaracji mija o północy w czwartek. Dotychczas – jak przekazał w czwartek w RMF FM poseł Jacek Sasin – około 150 posłów złożyło oświadczenie o braku przynależności do "prowadzących działalność polityczną" stowarzyszeń w ramach ugrupowania. Podkreślił ponadto, że konsekwencją niezłożenia deklaracji o lojalności wobec partii będzie rezygnacja z członkostwa w partii, a także równoczesne wystąpienie z klubu parlamentarnego.

Przed spotkaniem z Kaczyńskim Mateusz Morawiecki opublikował na platformie X nagranie, w którym podkreślił, że jest w PiS.