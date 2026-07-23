Ławrow przedstawił "realną sytuację na froncie". Twarde stanowisko USA

Rozmowy przedstawicieli władz obu krajów odbyły się w stolicy Filipin, Manili, w kuluarach szczytu regionalnej organizacji ASEAN.

Ławrow: Dozbrajanie reżimu w Kijowie niedopuszczalne

Według komunikatu rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow podczas półgodzinnej, zainicjowanej przez USA rozmowy przedstawił swemu amerykańskiemu odpowiednikowi "realną sytuację na linii frontu". Mówił też o "niedopuszczalności dalszego dozbrajania reżimu w Kijowie" i skrytykował "destabilizującą" politykę państw europejskich, dążących – jak podkreśliło MSZ w Moskwie – do zadania Rosji "strategicznej klęski".

Jednocześnie Ławrow twierdził, że Rosja jest gotowa do polityczno-dyplomatycznego uregulowania wojny przeciw Ukrainie w oparciu o propozycje ze spotkania przywódców Rosji i USA, Władimira Putina i Donalda Trumpa, na Alasce w sierpniu ub.r.

Rubio: Amerykańskie stanowisko ws. Ukrainy bez zmian

Rubio, pytany na briefingu prasowym o żądania Moskwy dotyczące wstrzymania dostaw broni, odpowiedział, że amerykańskie stanowisko w tej sprawie "pozostaje bez zmian", a uzbrojenie jest sprzedawane Kijowowi przez NATO w ramach inicjatywy PURL. Chcemy porozumienia pokojowego, chcemy zakończenia wojny. Jesteśmy gotowi odegrać każdą pozytywną rolę, jaką możemy, by to osiągnąć – zaznaczył.

Rubio: W głupiej wojnie ginie nawet 5 tys. Rosjan tygodniowo

Sekretarz stanu USA podkreślił, że dyplomacja wymaga czasu i zaangażowania obu stron. Zwrócił uwagę na tragiczny bilans wojny, wskazując, że na froncie ginie nawet 5 tys. Rosjan tygodniowo. Cytując prezydenta USA Donalda Trumpa, Rubio określił konflikt mianem "głupiej (...) bezsensownej wojny". Dodał, że priorytetem jego kraju jest, by "ludzie przestali ginąć", a Ukraińcy mogli wrócić do kraju i go odbudować. Zapewnił, że Waszyngton utrzymuje stały kontakt z Kijowem. Prawdopodobnie spotykaliśmy się z Ukraińcami znacznie częściej niż ze stroną rosyjską – podsumował.

Dyplomaci omówili też inne tematy, w tym sytuację w Zatoce Perskiej i normalizację funkcjonowania misji dyplomatycznych. W rosyjskim komunikacie wspomniano też o zadowoleniu ze wznowienia kontaktów przez Roskosmos i NASA oraz zgodzie, że konieczne jest kontynuowanie roboczych kontaktów dwustronnych.

Negocjacje pokojowe w martwym punkcie

Czwartkowe rozmowy w kuluarach obrad ASEAN – organizacji polityczno-gospodarczej promującej wszechstronną współpracę zrzeszonych państw regionu – odbyły się blisko cztery i pół roku po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę. Negocjacje pokojowe między stronami od dawna pozostają w martwym punkcie.