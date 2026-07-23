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Polacy ocenili decyzję prezydenta Nawrockiego. Odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 18:20
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Polacy ocenili decyzję prezydenta Nawrockiego. Odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego
Polacy ocenili decyzję prezydenta Nawrockiego. Odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego/PAP
Zdaniem większości Polaków Karol Nawrocki słusznie postąpił odbierając przywódcy Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. 59 proc. ankietowanych uważa, że decyzja prezydenta Polski była dobra. Jednocześnie 75 proc. wskazało, że Polska i Ukraina powinny przede wszystkim współpracować w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.

Ukraińcy mają prawo do własnych bohaterów

Jak wynika z badania CBOS, 28 proc. ankietowanych decyzję prezydenta ws. odebrania Orderu Orła Białego Zełenskiemu ocenia negatywnie. Przy czym opinie dotyczące skutków tego kroku dla Polski są podzielone - 41 proc. badanych uważa, że przynosi on Polsce więcej strat niż korzyści, a tyle samo (41 proc.) jest zdania, że korzyści przeważają nad stratami.

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CBOS zwrócił uwagę, że zdecydowana większość badanych (84 proc.) uważa, iż państwo polskie powinno reagować, gdy inne państwo gloryfikuje postaci historyczne odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach. Jednocześnie kwestia prawa Ukraińców do własnych bohaterów historycznych budzi większe podziały - 44 proc. respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że Ukraińcy mają prawo do własnych bohaterów, nawet jeśli zapisali się oni negatywnie w historii Polski, a 42 proc. jest przeciwnego zdania.

Na sporze Polski z Ukrainą korzysta Rosja

Według badania Polacy dostrzegają polityczne uwarunkowania sporu polsko-ukraińskiego. 73 proc. ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że politycy polscy i ukraińscy dla własnych korzyści politycznych podsycają konflikty między oboma krajami. Z kolei 80 proc. uważa, że na sporze korzysta Rosja.

Jednocześnie 75 proc. badanych wskazuje, że Polska i Ukraina powinny przede wszystkim współpracować w obliczu zagrożenia ze strony Rosji, a nie skupiać się na dzielących je kwestiach. 52 proc. respondentów uważa ponadto, że oba kraje mają więcej wspólnych niż rozbieżnych celów i interesów. Przeciwnego zdania jest 31 proc.

Bezpieczeństwo najważniejsze dla Polaków

Respondenci pytani o priorytety Polski w relacjach z Ukrainą najczęściej wskazywali współpracę na rzecz bezpieczeństwa (61 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się budowanie dobrych relacji sąsiedzkich (46 proc.), właściwe upamiętnienie ofiar rzezi wołyńskiej (43 proc.), wzmocnienie pozycji Polski jako lidera w regionie Europy (41 proc.) oraz udział polskich firm w odbudowie Ukrainy (40 proc.).

Bez rozliczenia przeszłości nie można zbudować relacji

CBOS wyróżnił trzy grupy respondentów ze względu na podejście do sporu polsko-ukraińskiego. Najliczniejszą stanowią tzw. moraliści - 46 proc. badanych. To osoby, które - w ocenie ośrodka badawczego - przyjmują bardziej konfrontacyjne stanowisko wobec polityki ukraińskiej. 95 proc. z nich uważa decyzję o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego za słuszną, a 99 proc. jest zdania, że bez rozliczenia przeszłości nie można zbudować dobrych relacji polsko-ukraińskich.

Drugą grupą, którą wyróżnił CBOS są pragmatycy, stanowiący 34 proc. ankietowanych. W większym stopniu niż moraliści koncentrują się oni na przyszłości i współpracy. 70 proc. z nich uważa, że Ukraińcy mają prawo do własnych bohaterów, mimo ich negatywnej roli w historii Polski, a 70 proc. krytycznie ocenia decyzję o odebraniu Zełenskiemu polskiego odznaczenia. Jednocześnie 96 proc. pragmatyków uważa, że w obliczu zagrożenia ze strony Rosji Polska i Ukraina powinny współpracować, a spory historyczne powinny zejść na dalszy plan.

Najmniej liczną grupę - wyróżnioną przez CBOS - stanowią tzw. wycofani - 20 proc. badanych. Osoby te częściej niż pozostali nie mają jednoznacznej opinii w kwestiach dotyczących relacji polsko-ukraińskich. 54 proc. z nich uważa jednak decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego za słuszną, a 55 proc. zgadza się, że Polska i Ukraina powinny przede wszystkim współpracować wobec zagrożenia rosyjskiego.

Badanie przeprowadzono w dniach od 2 do 12 lipca 2026 roku na próbie liczącej 938 pełnoletnich mieszkańców Polski.

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Źródło PAP
Tematy: wołodymyr zełenskiprezydent nawrockiorder orła białego
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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