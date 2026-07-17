Monika Olejnik potępiła otwarcie Karola Nawrockiego. "Wzgarda, pogarda i nienawiść"

Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę ją wprowadzającą. Negatywnie weto oceniają politycy koalicji i aktywiści. Zdaniem premiera Donalda Tuska weto to wyraz pogardy wobec ludzi, ich prawa do szczęścia i normalnego życia.

Karol Nawrocki twierdzi, że broni statusu małżeństwa

O zawetowaniu ustaw prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek na swojej stronie internetowej i w serwisie X. "Jako strażnik konstytucji nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa" - uzasadnił swoją decyzję w opublikowanym wideo, zaznaczając, że małżeństwo, rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny, znajduje się pod ochroną i opieką państwa. "Mówiłem w czasie kampanii wyborczej, że jestem gotowy do rozmowy o ustawie, która ureguluje status osoby najbliższej. Zawsze jednak podkreślałem, że nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie. Podobnie jest w przypadku adopcji przez pary homoseksualne" - tłumaczył Karol Nawrocki 17 lipca.

Monika Olejnik krytykuje prezydenta Nawrockiego

Monika Olejnik opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym odniosła się do weta prezydenta. "'Wzgarda, pogarda i nienawiść!'. Prezydent Karol Nawrocki - nie zaskakuje! Zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej" - zaczęła z oburzeniem Olejnik. Dostało się też innym osobom, związanym z prawicą. "Przemysław Czarnek, ulubiony kandydat na premiera, namaszczony przez samego Jarosława Kaczyńskiego - nie zaskakuje! Żąda zaprzestania pomocy dla walczącej, krwawiącej Ukrainy. Dyrektor Tadeusz Rydzyk, duchowy patron PiS - nie zaskakuje, atakuje, pogardza dziećmi urodzonymi dzięki metodzie in vitro" - napisała dziennikarka.

Donald Tusk o wecie Karola Nawrockiego

"Prezydenckie weto to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia" - ocenił premier Donald Tusk. "Jestem bardzo zły, bo to było minimum, absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy. Jeśli prezydent Nawrocki uważa, że to jest z jakiegoś powodu niedopuszczalne, no to trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek wersja znalazła akceptację prawej strony i prezydenta Nawrockiego" - powiedział premier dziennikarzom. Podkreślił, że zaproponowana przez rząd ustawa o statusie osoby najbliższej w związku była „ciężko wypracowanym kompromisem”, którego celem było ułatwienie codziennego życia osobom żyjącym w związkach nieformalnych, zarówno jednopłciowych, jak i heteronormatywnych. "Ludzie żyją w tych związkach z różnych powodów - to jest ich wybór, ich życie" - zaznaczył premier.