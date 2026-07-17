Zagorzały krytyk Trumpa wybiera się do USA. Na żywo obejrzy finał mundialu

Napięte stosunki między Sancheza z Trumpem
Relacje Trumpa z Sanchezem są notorycznie napięte, inaczej niż np. z prezydentem Argentyny, ale Javier Milei w czwartek zapowiedział, że z powodów przesądów obejrzy finał w telewizji. Oczekuje się również obecności króla Hiszpanii Filipa VI.
Stosunki na linii Waszyngton-Madryt pogorszyły się na początku roku, gdy hiszpański premier sprzeciwił się wojnie prowadzonej przez Stany Zjednoczone i Izrael przeciwko Iranowi. Nie zgodził się na wykorzystywanie baz wojskowych w Andaluzji do przeprowadzania nalotów.
Trump na żywo obejrzy finał mundialu
Aby uspokoić nastroje, Sanchez na niedawnym szczycie NATO w Ankarze, kilka godzin po ostrej publicznej krytyce ze strony Trumpa, pochwalił "bardzo pozytywne" stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Rozmowa z głową amerykańskiego państwa była jednak nieformalna, a dotyczyła głównie piłki nożnej, mistrzostw świata i golfa.
Także administracja Trumpa zapowiedziała, że prezydent będzie na niedzielnym finale. Już wcześniej szef FIFA Gianni Infantino ogłosił, że wspólnie wręczą trofeum zwycięskiej drużynie.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.