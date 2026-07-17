Zagorzały krytyk Trumpa wybiera się do USA. Na żywo obejrzy finał mundialu

Napięte stosunki między Sancheza z Trumpem

Relacje Trumpa z Sanchezem są notorycznie napięte, inaczej niż np. z prezydentem Argentyny, ale Javier Milei w czwartek zapowiedział, że z powodów przesądów obejrzy finał w telewizji. Oczekuje się również obecności króla Hiszpanii Filipa VI.

Stosunki na linii Waszyngton-Madryt pogorszyły się na początku roku, gdy hiszpański premier sprzeciwił się wojnie prowadzonej przez Stany Zjednoczone i Izrael przeciwko Iranowi. Nie zgodził się na wykorzystywanie baz wojskowych w Andaluzji do przeprowadzania nalotów.

Trump na żywo obejrzy finał mundialu

Aby uspokoić nastroje, Sanchez na niedawnym szczycie NATO w Ankarze, kilka godzin po ostrej publicznej krytyce ze strony Trumpa, pochwalił "bardzo pozytywne" stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Rozmowa z głową amerykańskiego państwa była jednak nieformalna, a dotyczyła głównie piłki nożnej, mistrzostw świata i golfa.

Także administracja Trumpa zapowiedziała, że prezydent będzie na niedzielnym finale. Już wcześniej szef FIFA Gianni Infantino ogłosił, że wspólnie wręczą trofeum zwycięskiej drużynie.