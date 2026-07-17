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Nieprawidłowości w kolejnym warszawskim szpitalu. Jest ruch prokuratury

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 17:42
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Szpitalny Oddzial Ratunkowy przy ulicy Banacha w Warszawie
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego/Agencja Gazeta
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota rozpoczęła śledztwo dotyczące korupcji w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM). Śledczy sprawdzą, czy personel placówki przyjmował korzyści majątkowe w zamian za kierowanie rodzin zmarłych pacjentów do konkretnego zakładu pogrzebowego.

Sprawa nabrała tempa po publikacji portalu Onet, który opisał szokujący proceder. Z informacji dziennikarzy wynika, że osoby odbierające karty zgonu w prosektorium przy ul. Pawińskiego słyszały propozycje skorzystania z usług konkretnej firmy pogrzebowej. Zakład ten dzierżawi od szpitala na Banacha pomieszczenia chłodni.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdziła, że przedmiotem śledztwa jest "przyjęcie korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne" zatrudnione w placówce. Śledczy badają, czy pracownicy szpitala czerpali nielegalne zyski z polecania usług konkretnego przedsiębiorcy.

"Znikające" chłodnie

UCK WUM zarządza trzema dużymi placówkami: szpitalem przy Banacha, szpitalem dziecięcym przy Żwirki i Wigury oraz szpitalem Dzieciątka Jezus przy Lindleya. Po tym, jak szpital zamknął chłodnię przy ul. Lindleya, zwłoki pacjentów ze wszystkich tych lokalizacji zaczęto przewozić do jednego punktu – właśnie do dzierżawionej chłodni przy ul. Pawińskiego. Taka centralizacja stworzyła dogodne warunki dla monopolu jednej firmy na obsługę rodzin zmarłych.

Stanowisko szpitala

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM wydało oficjalne oświadczenie, w którym odcina się od nielegalnych praktyk. Przedstawiciele szpitala podkreślają, że umowa z dzierżawcą chłodni zawiera bardzo rygorystyczne zapisy:

  • Zakaz jakiejkolwiek reklamy usług pogrzebowych w obiekcie.
  • Całkowity zakaz ingerowania w swobodny wybór zakładu pogrzebowego przez rodziny zmarłych.
  • Obowiązek wywieszenia w widocznym miejscu informacji o tym, że rodzina ma prawo wybrać dowolną firmę.

Szpital twierdzi, że dzierżawca wywiązał się z obowiązku informacyjnego, a w pomieszczeniach chłodni widnieją odpowiednie komunikaty ostrzegające przed naruszaniem prawa do wyboru firmy pogrzebowej.

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Kto nadzoruje placówkę?

Szpital na Banacha pozostaje pod ścisłym nadzorem władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako kluczowa placówka kliniczna w kraju, korzysta on również z bieżącego wsparcia Ministerstwa Zdrowia.

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Źródło PAP
Tematy: prokuraturaszpitalśledztwoWUM
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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