Afera w Szpitalu Południowym: Polacy wściekli. Sondaż nie pozostawia złudzeń

Głośna afera w warszawskim Szpitalu Południowym wywołała falę krytyki. Wyniki badania "Puls Opinii", przeprowadzonego między 6 a 8 lipca 2026 roku, są jednoznaczne: niemal połowa badanych (47 proc.) twierdzi, że dotychczasowe działania wobec osób zamieszanych w sprawę są niewystarczające.

Zaledwie 19 proc. ankietowanych uważa, że wyciągnięto właściwe konsekwencje. Co piąty respondent (21 proc.) nie wyrobił sobie zdania na ten temat, a 13 proc. przyznało, że w ogóle nie słyszało o problemach placówki - informuje RMF FM.

Polacy ocenili sprawę Szpitala Południowego

Ocena działań podjętych po ujawnieniu afery przebiega według wyraźnych linii podziału:

Wyborcy KO: Grupa ta najczęściej broni dotychczasowych reakcji – 45 proc. z nich ocenia konsekwencje jako wystarczające.

Grupa ta najczęściej broni dotychczasowych reakcji – z nich ocenia konsekwencje jako wystarczające. Opozycja : Krytyka dominuje wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości ( 78 proc. negatywnych ocen) oraz Konfederacji ( 70 proc. negatywnych ocen).

: Krytyka dominuje wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości ( negatywnych ocen) oraz Konfederacji ( negatywnych ocen). Najbardziej surowi wobec obecnej sytuacji są mężczyźni (52 proc. odpowiedzi negatywnych). Z kolei przekonanie o wystarczających konsekwencjach częściej wyrażają osoby powyżej 60. roku życia oraz respondenci z wykształceniem wyższym.

Afera w Szpitalu Południowym. Zarobki i "pacjenci VIP"

Przypomnijmy, że burzę polityczną wokół placówki wywołały doniesienia portalu zero.pl. Dziennikarze ujawnili kontrowersje dotyczące Dawida Kacprzyka, koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i radnego dzielnicy Ursus. Media doniosły, że w ubiegłym roku koordynator miał zarobić 1,6 mln zł, pracując w różnych placówkach medycznych w trakcie odbywania specjalizacji z anestezjologii. Ujawniono zarzuty, jakoby na zarządzanym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej korzystali z przywilejów, w tym z przyjmowania poza kolejnością oraz natychmiastowego dostępu do badań.