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Koniec z gigantycznymi pensjami u lekarzy. Szefowa MZ: Nadszedł moment na postawienie granicy

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 07:48
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Jolanta Sobierańska-Grenda
Jolanta Sobierańska-Grenda/PAP
Resort zdrowia wypowiada wojnę rekordowym zarobkom lekarzy. Szefowa ministerstwa, Jolanta Sobierańska-Grenda, zapowiada wprowadzenie limitów wynagrodzeń, których maksymalna stawka ma wynosić 240 zł za godzinę. W rozmowie z "Rzeczpospolitą" minister wyjaśnia, dlaczego nadszedł czas na postawienie granicy oraz jak nowy system e-kolejek wpłynie na pacjentów jeszcze w tym roku.

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zdecydowanie ucina spekulacje dotyczące możliwości wycofania się z planowanych zmian płacowych. Szefowa resortu jasno komunikuje lekarzom, że tzw. kominy płacowe znikną z systemu.

Decyzję resortu wywołały doniesienia o astronomicznych zarobkach w ochronie zdrowia. Niektórzy lekarze osiągali dochody rzędu 3 mln zł rocznie, a stawki godzinowe w wybranych spółkach lekarskich sięgały nawet 26 tys. zł. Minister uznała, że sytuacja wymaga stanowczej reakcji, a 240 zł za godzinę pracy to uczciwa, rynkowa wycena wysiłku lekarza.

E-kolejki już wkrótce

Oprócz walki z wysokimi zarobkami, resort zdrowia przygotowuje rozwiązanie mające usprawnić dostęp do świadczeń medycznych. Do końca 2026 roku ministerstwo wprowadzi system e-kolejek. Jak zapewnia szefowa MZ, nowe narzędzie przyniesie pacjentom wymierne korzyści.

Pacjent zyska pełny dostęp do informacji o czasie oczekiwania na zabieg czy wizytę. Chory będzie mógł wskazać konkretny szpital, jeśli zależy mu na leczeniu w wybranej placówce. E-kolejki uporządkują zasady oczekiwania, jednak nie przejmą procesów klinicznych – decyzje medyczne nadal będą należeć do lekarzy i szpitali.

Co drugi Polak ma podobne zdanie o pensjach lekarzy. Nowy sondaż
Co drugi Polak ma podobne zdanie o pensjach lekarzy. Nowy sondaż

Mimo twardego stanowiska w kwestii finansów, minister Jolanta Sobierańska-Grenda deklaruje gotowość do rozmów ze środowiskiem lekarskim. Temat limitów płacowych pojawiał się w dyskusjach publicznych od lat, jednak obecne władze resortu uznały, że to właśnie teraz nadszedł moment na wprowadzenie realnych ograniczeń. Zapewnienia ministra wynikają z ustaleń, które zapadły podczas niedawnego spotkania z Naczelną Radą Lekarską.

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Źródło PAP
Tematy: wynagrodzenielekarzJolanta Sobierańska-Grenda
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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