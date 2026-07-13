Koniec z gigantycznymi pensjami u lekarzy. Szefowa MZ: Nadszedł moment na postawienie granicy

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zdecydowanie ucina spekulacje dotyczące możliwości wycofania się z planowanych zmian płacowych. Szefowa resortu jasno komunikuje lekarzom, że tzw. kominy płacowe znikną z systemu.

Decyzję resortu wywołały doniesienia o astronomicznych zarobkach w ochronie zdrowia. Niektórzy lekarze osiągali dochody rzędu 3 mln zł rocznie, a stawki godzinowe w wybranych spółkach lekarskich sięgały nawet 26 tys. zł. Minister uznała, że sytuacja wymaga stanowczej reakcji, a 240 zł za godzinę pracy to uczciwa, rynkowa wycena wysiłku lekarza.

E-kolejki już wkrótce

Oprócz walki z wysokimi zarobkami, resort zdrowia przygotowuje rozwiązanie mające usprawnić dostęp do świadczeń medycznych. Do końca 2026 roku ministerstwo wprowadzi system e-kolejek. Jak zapewnia szefowa MZ, nowe narzędzie przyniesie pacjentom wymierne korzyści.

Pacjent zyska pełny dostęp do informacji o czasie oczekiwania na zabieg czy wizytę. Chory będzie mógł wskazać konkretny szpital, jeśli zależy mu na leczeniu w wybranej placówce. E-kolejki uporządkują zasady oczekiwania, jednak nie przejmą procesów klinicznych – decyzje medyczne nadal będą należeć do lekarzy i szpitali.

Mimo twardego stanowiska w kwestii finansów, minister Jolanta Sobierańska-Grenda deklaruje gotowość do rozmów ze środowiskiem lekarskim. Temat limitów płacowych pojawiał się w dyskusjach publicznych od lat, jednak obecne władze resortu uznały, że to właśnie teraz nadszedł moment na wprowadzenie realnych ograniczeń. Zapewnienia ministra wynikają z ustaleń, które zapadły podczas niedawnego spotkania z Naczelną Radą Lekarską.