Dziennik Gazeta Prawana logo

Lekarze spotkali się z minister zdrowia. Powstanie specjalny zespół

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 13:40
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Łukasz Jankowski
Lekarze spotkali się z minister zdrowia. Powstanie specjalny zespół/PAP
"Samorząd lekarski będzie współpracować z Ministerstwem Zdrowia przy likwidacji kominów płacowych" - powiedział w czwartek prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski po spotkaniu z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą.

Lekarze po spotkaniu z minister zdrowia

W czwartek w siedzibie resortu zdrowia odbyło się spotkanie szefowej MZ Jolanty Sobierańskiej-Grendy z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukaszem Jankowskim. Miało ono związek z zaprezentowanymi dzień wcześniej propozycjami MZ zmian m.in. w sposobie wynagradzania medyków.

Tyle lekarze będą mogli zarobić miesięcznie. Jest maksymalna stawka
Tyle lekarze będą mogli zarobić miesięcznie. Jest maksymalna stawka

Musimy stworzyć system, który sprawi, że kominy płacowe znikną, a dostęp do specjalistów będzie niezaburzony. Tego właśnie zabrakło, informacji o tym, jak skrócić kolejki - powiedział Jankowski po wyjściu z resortu.

Prezes NRL wskazał, że spotkanie z minister zdrowia było dobrym wstępem do dalszych rozmów, ale zwrócił uwagę, że wcześniej brakowało dialogu. Przekazał, że przedstawiciele samorządu lekarskiego mają być obecni 16 lipca podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia.

Tam Ministerstwo Zdrowia przedstawi bardziej konkretne propozycje, również dotyczące wynagrodzeń lekarzy. My do tych propozycji będziemy się odnosić merytorycznie i życzliwie - powiedział Jankowski.

Po Zespole Trójstronnym mają być wyznaczone kolejne terminy spotkań.

"System wynagrodzeń jest połączony z tym, ilu mamy lekarzy"

Powstanie zespół, który będzie zajmował się kształceniem lekarzy - zapowiedział w czwartek prezes NRL Łukasz Jankowski po spotkaniu z szefową resortu zdrowia. System wynagrodzeń jest połączony z tym, ilu mamy lekarzy - zauważył.

Zapowiedział, że powstanie zespół, który będzie zajmował się kształceniem lekarzy. Jego przewodniczącym - poinformował Jankowski - ma być także lekarz, prawdopodobnie obecny wiceszef MZ Tomasz Maciejewski.

W skład zespołu wejdą przedstawiciele rezydentów, matek lekarek i Naczelnej Izby Lekarskiej - tak, żebyśmy mogli wypracować rozwiązania dotyczące kształcenia, które będą optymalne - powiedział Jankowski. Wskazał, że zespół będzie też rozmawiał o pracy medyków w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz o "odpowiednich wynagrodzeniach”.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Ministerstwo ZdrowiaŁukasz JankowskiNRL
Powiązane
Ministerstwo Zdrowia zapowiada rewolucję w zapisach na zabiegi planowe: e-kolejka do szpitali jeszcze w tym roku
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraAwantura w Inowrocławiu. Europoseł Obajtek szarpał się z prezesem Solino »
Zobacz
|
Co zrobić żeby ogórki kiszone nie były miękkie i puste w środku?
Jak zrobić dobre ogórki kiszone? Przepis na twarde i chrupiące ogórki w słoikach. Jaką wodą zalewa się ogórki kiszone?
Kwitną cały sierpień i wrzesień. Urosną nawet tam, gdzie inne kwiaty nie dają rady
Urośnie nawet tam, gdzie inne kwiaty nie dają rady. Przepiękne czerwone i różowe pióropusze wypełnią ogród do późnej jesieni
Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?
Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?
sardynki
Ten smakołyk z puszki wraca do łask. Bogactwo białka, kolagenu i kwasów omega 3
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Gozdyra
Awantura w programie Agnieszki Gozdyry. "Dział biedronki w przedszkolu" [WIDEO]
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj