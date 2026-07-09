Lekarze po spotkaniu z minister zdrowia

W czwartek w siedzibie resortu zdrowia odbyło się spotkanie szefowej MZ Jolanty Sobierańskiej-Grendy z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukaszem Jankowskim. Miało ono związek z zaprezentowanymi dzień wcześniej propozycjami MZ zmian m.in. w sposobie wynagradzania medyków.

Musimy stworzyć system, który sprawi, że kominy płacowe znikną, a dostęp do specjalistów będzie niezaburzony. Tego właśnie zabrakło, informacji o tym, jak skrócić kolejki - powiedział Jankowski po wyjściu z resortu.

Prezes NRL wskazał, że spotkanie z minister zdrowia było dobrym wstępem do dalszych rozmów, ale zwrócił uwagę, że wcześniej brakowało dialogu. Przekazał, że przedstawiciele samorządu lekarskiego mają być obecni 16 lipca podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia.

Tam Ministerstwo Zdrowia przedstawi bardziej konkretne propozycje, również dotyczące wynagrodzeń lekarzy. My do tych propozycji będziemy się odnosić merytorycznie i życzliwie - powiedział Jankowski.

Po Zespole Trójstronnym mają być wyznaczone kolejne terminy spotkań.

"System wynagrodzeń jest połączony z tym, ilu mamy lekarzy"

Powstanie zespół, który będzie zajmował się kształceniem lekarzy - zapowiedział w czwartek prezes NRL Łukasz Jankowski po spotkaniu z szefową resortu zdrowia. System wynagrodzeń jest połączony z tym, ilu mamy lekarzy - zauważył.

Zapowiedział, że powstanie zespół, który będzie zajmował się kształceniem lekarzy. Jego przewodniczącym - poinformował Jankowski - ma być także lekarz, prawdopodobnie obecny wiceszef MZ Tomasz Maciejewski.

W skład zespołu wejdą przedstawiciele rezydentów, matek lekarek i Naczelnej Izby Lekarskiej - tak, żebyśmy mogli wypracować rozwiązania dotyczące kształcenia, które będą optymalne - powiedział Jankowski. Wskazał, że zespół będzie też rozmawiał o pracy medyków w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz o "odpowiednich wynagrodzeniach”.