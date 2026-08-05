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Szef MS: niepokoją mnie ułaskawienia, które są stricte polityczne

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
16 minut temu
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Ułaskawienie jest prerogatywą prezydenta, ale niepokoją mnie ułaskawienia, które mają na celu „puszczenie oka do swojego środowiska, albo wręcz stricte polityczne” - podkreślił we wtorek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

W poniedziałek podsekretarz stanu w KPRP Mateusz Kotecki przekazał, że prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób. Chodzi o Adama Borowskiego, Piotra Staruchowicza ps. „Staruch” i Piotra Pytla - informację o nazwiskach ułaskawionych potwierdzili ich obrońcy.

Żurek pytany we wtorek w TVP Info o decyzję prezydenta, podkreślił, że ułaskawienie jest prerogatywą prezydenta. Natomiast - jak mówił - niepokoją go „ułaskawienia, które mają na celu puszczenie oka do swojego środowiska, albo wręcz stricte polityczne”.

- Myśmy powinni patrzeć na prawo, na zasady humanitaryzmu, na to, czy ta kara, która dotychczas była - spełniła swoją rolę. A tutaj rzeczywiście dwa ułaskawienia, to takie czysto polityczne - ocenił minister sprawiedliwości.

Jak mówił, z jednej strony słyszymy, że Adam Borowski to człowiek „starszy i schorowany, a przed chwilą widzieliśmy, jak startował na stanowisko rzecznika praw obywatelskich”. - Więc z jednej strony mamy pochylać się nad tym, że nie może pójść do więzienia - zauważył szef resortu sprawiedliwości.

Jak dodał, w przypadku „Starucha” „znamy jego kartotekę i wiemy jakie miał dokonania”. - Tu jest ewidentne puszczenie oka do swojego środowiska, tego kibolskiego - ocenił szef MS.

- Dla mnie to jest bardzo niepokojące, bo jak widzę tych wszystkich funkcjonariuszy, którzy się napracują przy takiej sprawie, później sądy, które osądzą, a później właściwie ważne, że masz znajomego, czy prezydenta, który wyznaje podobne wartości do ciebie i on cię politycznie ułaskawia. Ułaskawienie powinno mieć zupełnie inną rolę - podkreślił minister.

Jednocześnie dodał, że cieszy go ułaskawienie Piotra Pytla. Przypomniał, że on sam przyczynił się do tego ułaskawienia i „zarządził przerwę w jego karze”, gdyż uznał, że jej cel został osiągnięty i mamy do czynienia z „człowiekiem w pełni z zresocjalizowanym”. - Po ludzku było mi żal tego człowieka, on odsiedział prawie 22 lata - zauważył Żurek.

Borowski to działacz opozycji demokratycznej w PRL, skazanego na sześć miesięcy pozbawienia wolności za zniesławienie adwokata i posła KO Romana Giertycha; „Staruch” to jeden z liderów środowiska kibicowskiego Legii Warszawa, ukarany przez sąd dwuletnim zakazem wstępu na imprezy masowe (tzw. zakazem stadionowym).

Pytel został skazany przez sąd w Monachium na karę dożywotniego pozbawienia wolności za morderstwo, którego - zdaniem polskiej prokuratury - nie popełnił. O jego ułaskawienie zwrócił się do prezydenta w połowie lipca prokurator generalny Waldemar Żurek.

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Źródło PAP
Tematy: Karol NawrockiułaskawienieWaldemar Żurekstaruch
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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